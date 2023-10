Pospusieron el informe final sobre la muerte de Matthew Perry

Según las primeras informaciones, el actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. El cuerpo fue hallado en el jacuzzi alrededor de las 16 de la costa oeste de Estados Unidos. Los médicos advirtieron que se encontraba sin signos vitales, presuntamente después de haber sufrido un infarto.

En tanto, había marcado en varias oportunidades que se volcó a las adicciones. Al principio fue al alcohol y luego, a los analgésicos y otras sustancias.

Emotivo homenaje a Matthew Perry en un recital con la música de Friends

La noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry rompió los corazones de millones de personas a nivel global, por lo que el cantante Charlie Puth decidió homenajearlo en su recital en Australia con la música de la serie Friends.

En un primer lugar, Puth realizó una versión en piano de la canción I'll Be There For You de la banda The Rembrandts, icónico tema utilizado para la intro de la serie Friends. Como justo su recital en Melbourne, Australia coincidió con la triste noticia, decidió realizarle un emotivo homenaje a Matthew Perry.

Luego, conectando directamente con esto, el artista de 31 años comenzó a tocar su canción See You Again, la cual se creó para despedir al actor Paul Walker en la película Rápidos y furiosos 7 por su fallecimiento en la vida real. Esto provocó una fuerte ovación del público, pero llenó de tristeza una noche muy esperada por sus fans.

El fallecimiento de Matthew Perry tomó por sorpresa a todo el mundo del espectáculo al punto de permanecer en estado de shock por más de un día, ya que las circunstancias son muy llamativas. Lo cierto es que el actor de Friends era muy querido por el público y en los próximos días habrá un funeral multitudinario para despedirlo.