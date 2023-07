Por primera vez en 20 años, se pospone la entrega de los Premios Emmy 2023

Según el sitio especializado Variety, la decisión tiene que ver con que, de realizar el evento en la fecha prevista, era muy probable que la 75 edición de los premios se hubiera llevado a cabo a sala vacía: dieciséis de los veinticinco premios otorgados durante la transmisión de los Emmy de 2022 fueron para actores o escritores.

Es que, entre otras medidas, los actores decidieron que no publicitarían los trabajos realizados en las empresas nucleadas en el conglomerado contra el que protestan. Por su parte, los escritores nucleados en el Sindicato de Escritores de América, también deberían escribir material para el evento y los presentadores que, además, suelen ser actores o actrices.

Si bien todavía no existe una nueva fecha para el evento, idealmente se espera que sea luego de que ambos sindicatos lleguen a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Cómo afecta la huelga de guionistas a Stranger Things, Cobra Kai y el nuevo spin off de Game of Thrones

El sindicato de guionistas de los Estados Unidos no llegó a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), cámara que reúne a los grandes estudios y compañías de Hollywood (Paramount, Warner Bros. Discovery, Fox, Disney, Comcast/NBCUniversal, Netflix, Apple, Amazon y muchas más) y hoy varias producciones están frenadas.

HermanosNolan.jpg Christopher y Jonathan Nolan se sumaron a los reclamos de los guionistas.

La llegada de la inteligencia artificial, el modelo de negocio del streaming actual, el cambio de tiempos en las proyecciones de films y muchas otras situaciones puso a la WGA frente a esta medida. Todos estos factores empujan a la precarización laboral, según el reclamo. La última vez que esto sucedió, fue en el 2007 y duró más de tres meses.

Se intentó renegociar desde el 20 de marzo pero al llegar a inicios de mayo se tomó la medida que, en primera instancia, perjudicó a los programas en vivo como los popularmente reconocidos shows de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert y otros que están al aire.

Pero en los últimos días todo se complicó. Los estudios demandan a los showrunners que sigan trabajando. Esta figura que vendría a ser el responsable máximo que las series salgan al aire es un guionista en jefe, por explicarlo de alguna manera y los ánimos volvieron a escalar.

Por otro lado, el gremio no acepta que ninguna producción realizada por una inteligencia artificial se califique como material literario, fuente o nada que pueden entenderse como su suplente o reemplazo. Estos trabajos podrían recibir pagos por derechos de autor y crece la posibilidad de que la inteligencia artificial pronto sea considerada un autor.