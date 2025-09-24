Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

El look de la artista para recibir a la primavera. Redes sociales

Emilia Mernes es una de las artistas más reconocidas de la escena musical argentina. Pero más allá de su éxito en este rubro, también deslumbra a sus seguidores con sus looks y estilos, que suelen ser variados e interesantes, como en esta ocasión que compartió su look para el comienzo de la primavera.

En un set minimalista de fondo blanco, la cantante posó con un conjunto llamativo que combina lo romántico con lo juvenil. Para esto, eligió un microtop blanco con volados y mangas cortas abullonadas, escotado. Lo combinó con una minifalda de tul en amarillo pastel, de silueta acampanada y decorada con bordados florales en blanco. El look se completó con sandalias altas de taco transparente.

El estilismo complementa al look con su simpleza. El pelo, suelto, largo, lacio y con raya al medio, aporta un acabado 100% natural, mientras que el maquillaje siguió la misma línea; piel luminosa, rubor marcado en tonos rosados para resaltar los pómulos, sombras suaves y labios color nude con leve brillo.

emilia mernes

De accesorios, solo sumó un collar fino con brillantes y anillos plateados en ambas manos, aunque el más destacado fue el ramo de flores en tonos rosados y anaranjados, un complemento escenográfico que reforzó el clima primaveral de la producción de fotos.

El día que Emilia Mernes fue elegida reina de los estudiantes En el marco del día del estudiante, el Internet volvió a reflotar una vieja anécdota de Emilia, quien vivió una increíble historia en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En 2013 fue elegida reina departamental de Nogoyá, su ciudad natal en Entre Ríos, y representó a su localidad en la instancia provincial. emilia joven Esta elección se realizó en el gimnasio del club Salud Pública de Villaguay, donde participaron jóvenes de distintas localidades entrerrianas. Si bien Emilia logró destacarse y fue coronada como primera princesa, no ganó el reinado provincial. Sin embargo, estuvo a solo un paso de viajar a Jujuy para representar a Entre Ríos. Carolina Sauán fue consagrada como la reina en aquella ocasión.

TEMAS RELACIONADOS Emilia Mernes