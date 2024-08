Polémica en puerta por los contenidos que ofrecerá la TV Publica

Vuelve la controversia de contenido nacional vs. enlatado del exterior.

"Si bien son detalles, llevan una inversión económica y desde el Ejecutivo no quieren desembolsar la cantidad de dinero que se requiere. El nombre les molesta, pero habrá que esperar un poco mas”, relató una alta fuente de la señal.

En este cambio progresivo de contenidos, está el polémico programa de Denise Dumas Nuevas Tardes que no logra convencer a la audiencia y que ya fue modificado de horario para ver si puede atrapar a algo más de público (se emitía de 16 a 18 y ahora va de 18 a 20). La controversia pasa por los temas que trata, como los escándalos en Gran Hermano o si se separó o no Marina Calabró, ya que que se planteó en un principio que seria un magazine y que este tipo de contenidos serian tocados como una sección mas, no que ocuparían un 85% de programa.

Denise Dumas Redes sociales

La polémica seguramente crecerá con las nuevas ficciones que comenzarán a emitirse desde el próximo 26 de agosto, una de ellas en horario prime time. Este fin de semana, la señal publica anunció “un acuerdo sin precedentes entre la Tv Publica y Televisa”, y se sumarán a la programación dos novelas mexicanas: Marea de Pasiones y La Desalmada, que ocuparán el horario de las 15 y 22, respectivamente. Si bien en el spot se narra como algo inédito, cabe recordar que en la gestión Sofovich ya se había firmado un acuerdo similar.

ladesalmada-televisa-telenovelas-univision.jpg.webp La lata mexicana que transmitirá la Tv Publica

El escándalo es por la salida de la ficción nacional de esa pantalla, siendo antes un refugio para muchos actores que no tenían cabida en la señales privadas. Esto nos retrotrae a la emisión de los premios Martin Fierro del año 2008, cuando diferentes personalidades de los medios reclamaban “por ficción nacional en Canal 9 y que se desarrollen nuevos puestos de trabajo”, una etapa en la que el canal solo tenia un puñado de programas nacionales y el resto del día, incluyendo mañana y fines de semana, emitía novelas mexicanas que ocupaban el 80% del contenido.

sddefault-2.jpg Esta novela, será parte de la nueva grilla de programación de la señal publica.

Así podemos anticipar la polémica que se viene entre los actores y el pedido de más ficción, luego de verse afectados por el desfinanciamiento del INCAA y su canal que se emitía para todo el país.

Pero esto no es todo. Cuentan en los pasillos del canal que se esta negociando para comprar documentales “de afuera” (con una empresa muy reconocida de esta industria) para reemplazar el contenido nacional que actualmente se emite,.

De esta manera se vuelve a instalar, como hace años pero en un canal estatal, la controversia de contenido nacional vs. enlatado del exterior, que dejaría en claro que se está yendo a un modelo pre privatizador o de sociedad anónima.