La Voz Argentina 2025: qué participante eliminado regresará en la próxima gala

El reality show de música emitirá un programa especial el domingo, pero Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda! no tendrán injerencia en la decisión.

La Voz Argentina tendrá un programa especial el domingo con la novedad de que no tendrá la injerencia de los jurados tradicionales. En esta edición se presentarán los participantes que quedaron eliminados , pero que quedaron como finalistas de El regreso, el ciclo conducido por Karina, La Princesita.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

La artista eligió a cuatro exparticipantes para que se vuelvan a presentar en el escenario principal de La Voz Argentina 2025 que tendrán la posibilidad de reingresar al programa sin haber pasado por las anteriores fases e ir directo a los Shows en vivo.

Vanesa Mardesena, Leandro Colman, Francisco Riera, Avril Areste, Francisco Kakaush González y Rogelio Posat fueron los participantes que se midieron en la última emisión del certamen, que lleva los hilos Sofi Martínez, pero toma las decisiones la Princesita.

Los últimos tres cayeron en la etapa de los Knockouts, así que los finalistas para presentarse serán Vanesa, Leandro, “Kakush” y Fran. Cada uno interpretará una canción y el público decidirá cuál vuelve a la competencia.

Luego, el ganador por el voto del público decidirá a qué equipo quiere ir y tiene a disposición a Lali, Miranda!, La Sole y Luck Ra. La decisión será importante para la etapa de los Shows en vivo que iniciará el lunes.

La Voz Argentina 2025 se encuentra en etapa de Playoffs, una de las últimas instancias donde la audiencia puede elegir qué participantes de los eliminados por los cuatro jurados, pueden continuar en el programa. Para el final de la ronda, Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! tienen que tener ocho participantes.

En esta etapa, el jurado tiene 11 participantes en su equipo, de los cuales debe salvar cinco. Los otros seis restantes se someten a votación del público, de los que quedarán tres. Los ocho finalistas pasarán a los shows en vivo que se podrá ver desde la próxima semana.

La Voz Argentina Redes sociales

El viernes se confirmará quiénes son los 20 concursantes que avanzarán y el domingo 31 se conocerán los elegidos por el público. Pero para poder elegirlos, deben enviar un mensaje al 9009 con la palabra La Voz y recibirás un mensaje con los pasos a seguir.

Pero, de no poder enviar mensajes, se puede escanear el QR que aparece en la pantalla durante el programa. Luego se debe responder a la pregunta “¿Quién querés que siga en La Voz?” y se debe enviar el mensaje con el nombre del participante elegido.

A esto se le suma que el domingo se suma Karina La Princesita como quinta coach, quien seleccionó a cuatro finalistas de los eliminados para que compitan por una segunda oportunidad y el público decidirá. Después, el ganador podrá elegir a qué equipo incorporarse.