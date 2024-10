Polémica carta de la familia de Diddy Combs: "Te amamos y te extrañamos"

"El mes pasado ha devastado a nuestra familia. Muchos lo han juzgado a él y a nosotros basándose en acusaciones, teorías conspirativas y narrativas falsas que han llegado a lo absurdo en las redes sociales", escribieron. Todo esto no hizo más que evidenciar una postura general para limpiar la imagen del rapero.

Por último, hicieron referencia a lo que será un juicio histórico en 2025: "Nos mantenemos unidos, apoyándote a cada paso del camino. Nos aferramos a la verdad, sabiendo que prevalecerá y que nada romperá la fuerza de nuestra familia. Te extrañamos y te amamos, papá". De esta manera, confirmaron que este escándalo mundial no ha cambiado en absoluto lo que piensan sobre él.

