Podrían despedir a un panelista de Polémica en el Bar: alta tensión en el canal

Podrían despedir a un panelista de Polémica en el Bar por un particular motivo.

Polémica en el Bar se hunde en el rating: el regreso de Alfa no alcanzó

Pero en este caso, el foco del despido va por otro lado: no va con el perfil del programa. Se trata de Alfa, el exparticipante de Gran Hermano, quien forma parte de su primer ciclo luego de haberse ido de la casa. Pero no dejó contentos a las autoridades y podrían despedirlo.

Marcela Tinayre Walter Santiago Alfa Polémica en el Bar Redes sociales

No está confirmado, pero según indicaron en Mañanísima, su forma de ser y alto estatus podría jugar en contra: “Le falta, no cualquiera está preparado para estar sentado en un panel. Hay que tener un timing, hay que conectar con tus compañeros, tenés que saber cómo, cuándo y qué... Siento que está fallando él porque no tiene ese ejercicio”.

Además, contaron que él no la está pasando bien: “Segundo, a favor de Alfa, no se la están haciendo fácil sus compañeros porque lo tratan mal. Marcela lo trata mal, Chiche lo trata mal, Polino lo trata mal, Flavio lo trata mal”. ¿Seguirá al aire?

El regreso de Alfa al panel de Polémica en el Bar trajo consigo un incremento significativo en el rating del programa, alcanzando por primera vez los tan anhelados 2 puntos. Sin embargo, a pesar de esta mejora, persiste una gran preocupación en América TV en torno a los bajos números de audiencia que viene enfrentando el icónico ciclo televisivo.

El programa ha experimentado un arranque de temporada lleno de incertidumbre y dudas, ya que no puede mantener el mismo panel en todos los días y eso se traduce en una ausencia de compromiso de la audiencia con esta edición de Polémica en el Bar. Hasta este regreso de Alfa, los niveles de rating se mantenían por debajo del punto, generando inquietud en los directivos de América TV.

Durante la noche del lunes 5 de junio, Polémica en el Bar hizo picos de 2 puntos de rating, quedando muy por detrás de MasterChef 2023, que llegó a los 11.7, y Argentina, tierra de amor y venganza, que estuvo en los 6.6.