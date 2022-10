Pixies y Jack White, presentes en el kick off del Primavera Sound

El festival debutó este viernes con el Road To Primavera , el evento inaugural que vibró al ritmo de Jack White , ex líder de The White Stripes y uno de los nombres más importantes en el rock actual; Pixies , banda icónica del rock alternativo; Cat Power artista que no deja de conmovernos con sus sentidas interpretaciones; y Las Ligas Menores , en representación nacional, un quinteto de rock indie que sigue internacionalizándose.

Las puertas del Road to Primavera se abrieron a las 17 y, alrededor de las 18, Las Ligas Menores, una banda nacional surgida en la escena independiente, dio el puntapié inicial al evento que se llevó a cabo en Costanera Sur. El quinteto brindó un show de guitarras vibrantes, a cargo de Anabella Cartolano y Pablo Kemper, con los teclados de Nina Carrara, el bajo a tono de Angie, y la batería en manos de Micaela García.

El atardecer en la Costanera fue el momento justo para la aparición de Cat Power. Chan Marshall, oriunda de los Estados Unidos, es dueña de una voz expresiva que logró cautivar al público con su frescura y el sentimiento que caracteriza sus interpretaciones que recorren una mezcla de blues rock e indie folk, además que ya es asidua del público argentino que visitó en 6 ocasiones.

Pero, ¿qué hubieran sido los noventa sin los Pixies como banda sonora de esa década? En el momento que se subieron al escenario dejaron claro por qué son una banda emblema desde hace tantos años.

Aprovecharon para recorrer Doggerel, su reciente disco y octavo trabajo discográfico, pero no privaron al público de éxitos de su repertorio como Heres come your man y con Where Is My Mind? nos hicieron entrar en una especie de trance melancólico musical entre la nostalgia y la emoción de escuchar en vivo una canción de 1988 que tuvo un revival en 1999 al convertirse en el soundtrack de Fight Club. Con su mezcla de surf rock, punk hardcore y su dinámica de altibajos con un efecto impactante sobre el público, dejaron el escenario listo para Jack White.

Primavera Sound Pixies y Jack White presentes en el kick off del Primavera Sound

Cerca de las 23, a pesar de las bajas temperaturas para octubre, se empezaron a calentar los motores en los presentes para ver a una de las figuras más importantes del rock actual. Jack White, uno de los guitarristas más relevantes de los últimos años, salió con una energía avasallante que nos hizo correr a todos hacia el escenario.

El artista tiene una trayectoria de más de 20 años en el que pasó por diferentes facetas, algunas más experimentales y otras más Garage rock e incluso más Hard rock, y en el show hizo un paso por sus dos trabajos lanzados en 2022, Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive.

Y con la potencia de su voz que le imprime electricidad a cualquier expresión artística, encaró el momento cumbre de la noche, el hit con el que su carrera dio un salto al mainstream y que incluso llegó a las hinchadas en las canchas de fútbol: Seven Nation Army, tema que popularizó su antigua banda The White Stripes.

Durante su presentación teniendo a la guitarra como protagonista dejó espacio para la improvisación con una gran banda de músicos que se lucieron con la espontaneidad sobre el escenario que los caracteriza

04 ph @guido_adler.jpg Pixies y Jack White presentes en el kick off del Primavera Sound

Primavera Sound Buenos Aires

Llega a Argentina el mítico festival originado en Barcelona, con producción de DF Entertainment, se da en el año de su aniversario número 20, y no es el único destino en sumarse. Además de Buenos Aires, las ciudades de San Pablo, Los Ángeles y Santiago de Chile.

El anuncio argentino se suma a la celebración de Primavera Sound Barcelona, que viene de realizar una edición extendida de once días con el mayor cartel de su historia, compuesta por más de 400 artistas y cerca de 500 shows.

Así como ha planteado la edición española de Primavera Sound, la versión nacional será un festival que es a la vez varios festivales en uno, donde la curaduría será la estrella indiscutida.

El primer lineup será uno para recordar, con artistas de primer nivel internacional como Arctic Monkeys, Travis Scott, Bjork, Lorde, Hernán Cattáneo, Charli XCX, Mitski y Julieta Venegas entre muchísimos otros.