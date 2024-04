Piden expulsión para una participante de Gran Hermano por un repudiable hecho

Sucede que, luego de compra semanal, los “hermanitos” llenan las alacenas con mercadería para los próximos días. Por eso, como estaba lleno o, quizás, mal acomodado, intentó llevarse sus snacks y chizitos pero al intentar sacarlo, se le cayó todo al piso.

Embed No te preocupes, Zoe. Nadie se dio cuenta

QUÉ CHICA ESTÚPIDA, POR DIOS#granhermano pic.twitter.com/2UIe3bYnU4 — Nessuno (@SelinaNessuno) April 22, 2024

Pero lejos de actuar de la manera correcta, por una cuestión de higiene, fingió que nadie la había visto y volvió a colocar todo lo que es le había caído, en el envase. Luego se fue corriendo y le contó a sus compañeras: “No se imaginan lo que me pasó… se me cayeron los chizitos".

Pero las redes sociales repudiaron el accionar que tuvo frente a todos y la actitud de haberlo dejado pasar: “Es inaceptable que siga dentro"; "Siguen escondiendo comida y comiendo en la habitación. ¿No van a tomar medidas?"; fueron alguno de los comentarios que hicieron en modo enojo.

Furia de Gran Hermano 2023 confirmó la gravedad de su enfermedad: qué tiene

La participante Juliana "Furia" Scaglione confirmó que padece la primera etapa de la leucemia, por lo que podrá continuar en Gran Hermano 2023 ya que no tiene tratamiento si no crece.

Furia Gran Hermano

Mientras se encontraba en la habitación con muchos de los participantes, Furia decidió contarles su diagnóstico. "Como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia". Así, terminó por confirmar la complicada enfermedad que le tocará atravesar a su corta edad.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, así que si eso no crece... Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos", continuó Juliana. De esta manera, dejó en claro las razones por las que puede permanecer dentro de Gran Hermano 2023.