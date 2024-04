Furia de Gran Hermano 2023 confirmó la gravedad de su enfermedad: qué tiene

La participante Juliana "Furia" Scaglione confirmó que padece la primera etapa de la leucemia , por lo que podrá continuar en Gran Hermano 2023 ya que no tiene tratamiento si no crece.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, así que si eso no crece... Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos", continuó Juliana. De esta manera, dejó en claro las razones por las que puede permanecer dentro de Gran Hermano 2023.

Furia Gran Hermano Furia decidió confirmar públicamente que tiene leucemia. Captura Telefe

Por otro lado, detalló qué tiene que hacer para poder cuidarse: "Tengo que hacer lo que hago, vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, osea que no puedo ser atleta de alto rendimiento". Con esto, confirmó que no podrá continuar con su carrera cuando salga de la casa.

Para finalizar, Furia explicó por qué llegó a esta situación: "Quédense tranquilos que estoy bien, sino no seguiría acá adentro. Esto viene de todo lo que me aguanté con mi familia, tengo que liberarme y soltar todo".

Embed Furia le contó su diagnóstico a la casa: “No se preocupen”



