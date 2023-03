Peronismo para Todos debutó en C5N y lideró el rating: los detalles

De esta manera, PPT se impuso contra otros canales. Además, fue tendencia #1 en Twitter, por lo que no sólo lideró en la televisión, sino también en las redes sociales debido a la repercusión del programa.

Peronismo Para Todos (PPT), el esperado programa conducido por Dady Brieva, tuvo un comienzo de lujo en la pantalla de C5N. En el día de su cumpleaños número 66, el actor, humorista y conductor arrancó el programa con la energía y la alegría que lo caracteriza dándole la bienvenida a los televidentes y agradeciendo al canal por el espacio.

Luego explicó los motivos de su retorno a la pantalla chica después de haber estado más de 5 años ausente, presentó a Felicitas Bonavitta y Rinconet, sus compañeros de programa, y al primer entrevistado del ciclo que fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque.

"Soldadytos" en PPT: ¿Quién le afanó a quién?

Una de las secciones más picantes del nuevo programa es Soldadytos, donde el actor realiza diálogos y peleas con pequeños muñecos pertenecientes a políticos y periodistas.

En el debut de Peronismo Para Todos, Brieva creo una discusión entre el periodista Jorge Lanata, quien conduce Periodismo para Todos en elTrece, y la productora de Diego Gvirtz quien contó con la leyenda PPT que en su caso significaba "Pensado para televisión".

Así, entre las distintas voces, el actor interpretó una discusión sobre quién es el dueño de la sigla PPT.

El Gorila de la semana en PPT: una figura con comentarios repudiables

Peronismo Para Todos comenzó este domingo en C5N y presentó muchas secciones, entre ellas, "El Gorila de la semana", en la cual el conductor Dady Brieva brinda pistas, durante el transcurso del programa, acerca de la figura pública que tuvo alguna manifestación o agravio hacia el movimiento nacional y popular.

El elegido del primer programa fue el diseñador de moda Roberto Piazza, debido a sus insultos contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner durante una entrevista con Viviana Canosa en LN+.

"Es un hijo de re mil puta. Con todo el respeto a las putas de mis amigas. Es un pobre tipo, un pelele", fue la descalificación que realizó sobre el mandatario y luego tuvo una mayor desubicación: "Es un bipolar. Por un lado un gran hijo de puta y sé que va a tener un final tremendamente terrible. El final de Eva Duarte, que fue otra hija de mil puta, este lo va a tener muy pronto". Y también se refirió a la expresidenta: "Me da vómito".

Tras el informe emitido en PPT, Felicitas Bonavitta lamentó los dichos de Piazza: "El grado y tenor de violencia que hemos normalizado en el discurso mediático y político es moneda corriente. Nadie hizo una denuncia. Hemos naturalizado el parámetro de lo que se dice, en términos generales". Y Andrés Larroque añadió: "Pensar que Cristina fue la que propuso sacar calumnias e injurias...".

PPT, Peronismo Para Todos, el programa de C5N conducido por Dady Brieva comenzó este domingo a las 21 horas y rápidamente se convirtió en tendencia #1 en Twitter.

En los primeros momentos del programa, con el hashtag #PeronismoParaTodos ocupó el primer lugar con 1.855 tweets publicados sobre el ciclo de C5N.

El programa tuvo la presencia de Andrés "Cuervo" Larroque que señaló en tiempos de Elecciones 2023 que "Cristina tiene que ser candidata". "No podemos permitir que los grupos de poder quieren obturar quién puede y quien no puede ser candidato", expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. "El Cuervo", mano a mano con Dady Brieva por PPT.

Larroque, además, reveló en PPT la promesa que hizo en la pandemia. El funcionario bonaerense explicó cómo cambió su vida a partir del cumplimiento de su palabra.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, reveló en Periodismo para todos (PPT) la promesa que realizó durante la pandemia de Covid-19 y cómo lleva adelante su vida tras cumplirla.

El conductor del programa, Dady Brieva, presentó el juego "Eligiendo candidato". En ese momento, le consultaron al funcionario cómo se vería si hubiera un cargo electoral a avezado catador de vino. Y la respuesta fue contundente.

"Me ubicaría tercero porque no estoy tomando. Cuando empezó la pandemia hice una promesa y luego quedó hasta ahora. Arranqué en el Ministerio y era todo un quilombo", describió Larroque en C5N sobre aquellos meses de 2020.

En la misma línea, reveló lo que dijo en su momento: "Si se mejoraban las cosas, prometí no tomar. Era una promesa que me costó mucho. No volví a tomar alcohol en todos sus maneras". Luego, explicó cómo son sus días actuales: "Duermo y descanso mejor. Durante la semana tomo agua y los sábados y domingos terma con soda".