Andrés Larroque reveló en PPT la promesa que hizo en la pandemia

"Me ubicaría tercero porque no estoy tomando. Cuando empezó la pandemia hice una promesa y luego quedó hasta ahora. Arranqué en el Ministerio y era todo un quilombo", describió Larroque en C5N sobre aquellos meses de 2020.

En la misma línea, reveló lo que dijo en su momento: "Si se mejoraban las cosas, prometí no tomar. Era una promesa que me costó mucho. No volví a tomar alcohol en todos sus maneras". Luego, explicó cómo son sus días actuales: "Duermo y descanso mejor. Durante la semana tomo agua y los sábados y domingos terma con soda".

La promesa que realizó Andrés Larroque en la pandemia del Covid-19