Pensamientos, el nuevo universo sonoro de Malena Villa

Conocida por su versatilidad musical, nos lleva en un viaje a través de las reflexiones y experiencias que se traducen en canciones en esta nueva producción.

Pero ¿Cómo es la relación de Malena con todas las contradicciones naturales de la mente humana? La artista considera que pensar es intrínsecamente abrumador debido a la condición humana. Ella misma experimenta pensamientos de manera vívida, a menudo confundiéndolos con la realidad: "A mí lo que me pasa es que sueño mucho. Y tengo sueños muy vívidos y muy narrativos. Hay veces que me da miedo esto, por qué no sé si hay cosas que pasaron de verdad o que las soñé".

Este enfoque introspectivo influye en su proceso creativo, ya que los pensamientos, los sueños y las experiencias reales se convierten en la base de sus creaciones: "A la composición me ayudan muchas cosas, sobre todo para mí las vivencias y las experiencias reales y los sentimientos, que son otra forma de los pensamientos también"

El hilo conductor del álbum es la exploración de los pensamientos que han recorrido la mente de Malena Villa a lo largo de los últimos dos años. Cada canción del álbum es un eco de esto, creando una narrativa musical que se desarrolla a lo largo del disco.

Las colaboraciones en el álbum surgieron de manera orgánica. Malena revela que las canciones naturalmente le indicaron la necesidad de una voz adicional. Esta espontaneidad y la búsqueda de artistas que pudieran complementar sus temas llevaron a colaboraciones exitosas, como los temas Necesito con Luana y Cero Clara Cava.

El proceso de composición de Pensamientos no estuvo exento de desafíos. Villa admite ser perfeccionista en su enfoque artístico, lo que la llevó a rehacer canciones hasta tres veces en busca de la mejor versión posible: "yo quiero hacer música que suene bien y que nadie me pueda refutar eso (...) y quiero hacer música que yo siendo oyente escucharía"

Su nuevo material, Pensamientos, se suma al álbum debut La Negación en 2020 y sus dos EPs Ni tan bien y Ni tan mal en 2021. Durante 2022 participó de los festivales Lollapalooza, Primavera Sound, Quilmes Rock, Cosquín Rock en Córdoba y Harlem Fest en Santa Fe.