Películas en Netflix: esta es la propuesta protagonizada por Meryl Streep que no te podés perder

Está basada en el libro de Jake Bernstein “Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite”, el cual se centra en el caso de escándalo financiero internacional conocido como Panamá Papers.

El largometraje se estrenó en 2019 y fue un éxito absoluto en la plataforma de streaming.

Peliculas Netflix La Lavandería

Sinopsis de La Lavandería, la película de Netflix que tenés que ver

La trama se centra en Ellen Martin, cuyas vacaciones soñadas toman un inesperado desenlace y la llevan a un mundo de tratos sombríos que pueden encontrarse hasta un bufete de abogados de la Ciudad de Panamá, dirigido por socios financieramente seductores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca.

Pronto se da cuenta de que su situación menor es solo una gota en un mundo de millones de archivos que vinculan el tráfico de drogas en el exterior, la evasión fiscal, el soborno y otras empresas ilegales con los líderes políticos más ricos y poderosos del mundo.

La Lavandería narra una historia vinculada a los Panamá Papers, uno de los escándalos de lavado de dinero y evasión tributaria mediante paraísos fiscales más grandes de la historia, vinculado a políticos y personalidades de las finanzas, los deportes.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una viuda pierde el dinero de su seguro en una estafa, y la búsqueda de respuestas la lleva a dos astutos abogados que se dedican a ocultar dinero en Panamá".

Reparto de La Lavandería

Esta atrapante película basada en hechos reales, tiene a los siguientes actores destacados:

Meryl Streep

Gary Oldman

Antonio Banderas

Jeffrey Wright

Melissa Rauch

Robert Patrick

Sharon Stone

David Schwimmer

Tráiler de La Lavandería