Paulo Londra anunció un remix de "Nublado" con un integrante de Blink 182

"Che mi loco qué onda. Todo bien que no hables español pero dijiste que ibas a venir", dice Londra con su tonada de cordobés y enseguida aparece el integrante de Blink-182 y The Transplants.

De repente aparece el batero que le tira los palillos al artista argentino y después se saludan y cruzan unas palabras y empiezan unos segundos del éxito de Londra: "Me dijeron..." como un adelanto del remixado.

Lo nuevo de Paulo Londra para este 2022

Paulo Londra ya tiene fecha para su próximo disco llamado Back to the game, su nuevo trabajo después del conflicto contractual con el sello Big Ligas que lo dejó sin poder cantar durante más de 3 años se conocerá el 23 de noviembre próxmo. “El disco nuevo está en camino”, aseguró.

“Me dije a mí mismo que venía haciendo cosas que le gustaban a la gente. Y me pregunté qué me gustaría hacer a mí. Quería sorprender, ir con cosas que no fueras típicas y salió piola”, confesó en una entrevista hace unos días.

El artista cordobés lanzó en marzo pasado el tema Plan A, que marcó su regreso a la música después de una larga ausencia, y luego de los pedidos de sus seguidores y público para que lo "liberen" del contrato leonino", y que hizo que finalmente pudiera ser dueño de su carrera otra vez.