Para emocionarse: la melodramática película que llegó a Netflix ideal para románticos

Esta cinta de 1 hora y 33 minutos de duración está dirigida por Marc Meyers y el guión está a cargo de Todd Rosenberg. Se estrenó en diciembre de 2020 en cines y ahora se sumó ahora al catálogo de la plataforma de streaming para que los enamoradisos y melosos la puedan ver y emocionarse hasta las lágrimas.

La sinopsis de Para toda la vida indica: "Tras conocerse en un bar, Jenn Carter (Jessica Rothe) y Solomon Chau (Harry Shum Jr.) se enamoran perdidamente. Ilusionados por su maravilloso romance, ambos comienzan a planear su boda con gran expectativa. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando a Solomon le detectan un cáncer de hígado terminal. Pero, pese a que el joven ahora cuenta con un tiempo limitado, ambos luchan por llevar a cabo la boda de sus sueños en Toronto y poder pasar los últimos días de su vida juntos".

All My Life - Official Trailer [HD]