Pampita llegó de Chile y habló de todo sobre su separación con García Moritán: "A mi me gusta la verdad"

La modelo habló sobre la ruptura con su exmarido al volver del país vecino adonde fue a trabajar. Una vez más pidió a la prensa que "no digan cosas que no son".

"No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, aseguró la mediática sobre el drástico final de la relación.

En el miso tono, insistió ante le cronista de A la tarde en América, con la conducción de Karina Mazzocco, tras la separación de hecho de su exmarido: “A veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

De la misma forma que lo hizo en la puerta de su casa, pidió intimidad por sus hijos que son menores cuando los periodistas la interrogaron: “Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”.