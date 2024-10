Alejandro Fantino confirmó el drástico cambio que hará El Trece tras el bajo rating: "Esperaba otra cosa"

El conductor fue autocrítico con el debut de su programa Por amor o por dinero. Los números no fueron los esperados y deberán realizar otra estrategia para remontarlo.

La jugada magistral de Telefe con Bake Off Famosos que derrumbó a Por Amor o Por Dinero

El mismo día del estreno de su ciclo, también el canal rival estrenaba Bake Off Famosos, lo cual tuvo un buen promedio de rating y superó las expectativas. Ahora los números subieron, pero bajaron aún más para El Trece.

"El inicio es duro, se esperaba otra cosa. Tenían otra expectativa en el canal. Todos teníamos otra expectativa, en esto no hay que mentir, ni caretear, ni andar diciendo cosas que no son", expresó Fantino en un móvil en LAM.

Y agregó: "Es gigante lo que se armó, pero no acompaña en número. En la tele abierta estas son las reglas. Yo ya las entendí, las aprendí y si no te gustan, te las tenés que fumar. El número manda y no arrancó bien”.

Fantino reality Por amor o por dinero eltrece

Explicó cómo será el cambio que llevarán adelante: "Ahora va a haber un cambio de horario, que me parece correcto porque nos van a mandar más tarde. Yo siempre de horario tarde en la tele abierta, es otro tono. Por ahí a esa hora se engancha, hay menos competencia y no está Bake Off, que arrancó fuertísimo".

Y concluyó: "A veces un reality cuesta en arrancar, de todas maneras, era lo pautado; yo arreglé hacer dos meses y medio de aire, en diciembre se termina. Son las reglas del juego, está bien el cambio que se hizo".