Pampita contó detalles de su nueva relación amorosa con Martín Pepa: "Es algo nuevo..."

Durante su entrevista mano a mano con Susana Giménez, Pampita comenzó por revelar: "Estoy conociendo a alguien... ¿Cómo no voy a hacer el duelo? Obvio que lo hago, la primera semana no me podía mover de la cama, suspendí todos los trabajos". Con estas palabras, confirmó que la pasó muy mal tras separarse del padre de su hija Ana.