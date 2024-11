Susana Giménez, polémica con Pampita tras su divorcio: "Bajaste de peso, agradecele a ese estúpido"

La conductora Susana Giménez fue muy dura contra Roberto García Moritán durante su mano a mano con Pampita y la modelo Carolina Ardohain decidió cortarla de raíz para que no se exceda contra el padre de su hija Ana .

Tras escuchar estas palabras, Pampita rápidamente la cortó: "Esperá, no le digas así a Rober, porfa. No estoy peleada con nadie, yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Yo me quedo con lo bueno, además del matrimonio está Anita". Así, se mostró muy agradecida por el matrimonio que la unió con el exministro porteño.

"No estoy peleada con Roberto" Pampita habla de todo con Susana

¡Mirá a #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/qQ4IuBWG9T — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) November 18, 2024

Todo esto dejó mal parada a Susana Giménez, ya que no solo insultó a Roberto García Moritán en vivo, sino que aseguró que la pérdida de peso por parte de Pampita la "perfeccionó". Esto envía un alarmante mensaje a la audiencia y enseguida sumó cientos de críticas en redes sociales a raíz de sus palabras.

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain sigue conociendo al polista Martín Pepa, después de la separación de Roberto García Moritán, el padre de su hija Ana, en medio de un escándalo.