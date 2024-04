Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella y apuntó contra Javier Milei: "Estoy espantado y angustiado"

Con respecto a lo que dijo Francella días atrás, el actor remarcó: "No me extraña la postura de Guillermo. Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar".

Para finalizar, Echarri volvió a diferenciarse de las ideas de Javier Milei: "Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad". Con esto último, se mostró irónico con respecto al momento en el que Francella decidió hablar de política nuevamente.

