Érica Rivas, sobre el apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei: "No me sorprende"

El consagrado artista expuso su apoyo a las determinaciones del Gobierno: "Está la incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor . Sabía que iba a haber contrastes, y en cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo ".

Tras sus dichos, Rivas no anduvo con vueltas y opinó acerca de las expresiones de su excompañero: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, no me sorprende, es consecuente. Incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, lo disfrutan como actor".

casados hijospng.png Casados con hijos se emitió, por primera vez, entre 2005 y 2006.

Durante la entrevista con el programa Se arregla el mundo de FM Hit de Uruguay, la mujer que le dio vida a María Elena Fuseneco, reflexionó sobre el rol de los artistas: "Es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Para mí es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, son las ideas de él, las que fueron siempre". Luego aclaró que ella siemrpe peleó por expresar su mirada: "Cuando salí del closet feminista me dijeron cosas. Esto de que la actriz se tiene que callar, hacer su papel y listo. Como si ése fuera nuestro trabajo".

Qué dijo Erica Rivas sobre el pensamiento político de Guillermo Francella

La artista expuso su mirada acerca de la inclinación política del actor Guillermo Francella. Lo hizo durante la emisión del programa Se arregla el mundo de la radio FM Hit de Uruguay.