El Gobierno retoma el hermetismo tras la declaración del contratista de la casa de Manuel Adorni

En el oficialismo dicen que no harán comentarios sobre los dichos de Matías Tabar, quien declaró que el jefe de gabinete abonó u$s245.000 por la refacción de su casa en el country Indio Cúa. Temor en el gabinete por las represalias internas por no abroquelarse en favor del ex vocero.

Tras reabrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada y después de más de un mes de silencio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió al ruedo con una estudiada conferencia con la que buscó dar por reinaugurada su actividad como vocero oficial, instancia que podría volver a suspenderse luego de las declaraciones del contratista, Matías Tabar. Si bien el propio jefe de gabinete afirmó que no hará declaraciones para no entrometerse en el trabajo de la justicia en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito, otras fuentes del oficialismo se niegan a hablar del tema no sólo para evitar perjudicar al ex vocero, también por temor a represalias internas.

Días atrás, luego de la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados, dentro del gobierno dejaban saber que la visita del ministro coordinador al parlamento se pensó para “darle un cierre al tema” que tiene a Adorni en los titulares desde hace casi dos meses. La decisión de que Javier Milei llevarse a todo su gabinete al C ongreso, en tanto, no sólo fue una muestra del abroquelamiento forzado que desde el Ejecutivo montaron alrededor del preferido de la secretaría general de la presidencia, Karina Milei . También se pensó como una estrategia para intentar disipar la atención puesta en el ministro coordinador.

Sin intenciones de escuchar las recomendaciones internas sobre apartar al funcionario, durante semanas la hermana presidencial impulsó a los ministros a montar reuniones con el jefe de gabinete, que quedaron inmortalizadas en fotografías diarias con las que aspiraban mostrar gestión en medio del caos. Para El Jefe, quien mantiene vigente su puja con el asesor Santiago Caputo , perder a Adorni no es una opción por eso bajó la orden a todos los referentes del gobierno de cuidar su figura. Esta situación, a su vez, llevó a muchos ministros y figuras del espacio a reducir al máximo sus apariciones públicas para evitar ser consultados por el tema, instancia que generó un silencioso resquemor dentro del gabinete.

Con la ida de Adorni al Congreso, dentro del gobierno esperaban dar vuelta la página y auguraron una vuelta a la normalidad. En este sentido, amparados en su propia perspectiva, el viernes el funcionario decidió romper el silencio y brindó una nota en la que no sólo advirtió que toda la información sobre su patrimonio estará actualizada en su nueva declaración jurada, sino que también descartó toda posibilidad de renunciar. "Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones", advirtió tajante.

Conformes con las últimas apariciones, y mientras la Sala de Prensa de la Rosada seguía cerrada, en el oficialismo comenzaron a cranear la vuelta del ministro al atril que lo llevó al estrellato. En este marco y pese a los esfuerzos de los equipos de comunicación de centrar la presentación en anuncios y noticias de gestión, la conferencia estuvo marcada por las preguntas no respondidas sobre su patrimonio, su situación judicial y el aparente uso indebido de la custodia policial por parte de su familia, instancia que coarta las esperanzas del Ejecutivo de dejar atrás los peores dos meses del gobierno de Javier Milei .

manuel adorni

Tal como hizo durante su alocución en Diputados, Adorni se escudó en la investigación judicial para evitar responder las consultas que los acreditaron le realizaron sobre el caso que tiene en vilo hasta a los propios votantes de La Libertad Avanza. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, explicó luego de ser consultado sobre la falta de respuestas concretas sobre el todavía no justificado crecimiento de su patrimonio.

El entusiasmo que se replicó luego del informe de gestión y que intentaron mostrar también durante la conferencia de prensa se esfumó en las primeras horas de la tarde cuando se dieron a conocer detalles sobre la declaración del contratista, Matías Tabar, quien bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita, dio a conocer que Manuel Adorni le pagó USD 245.000 en efectivo para renovar la casa que adquirió en el country Indio Cuá. Entre los arreglos, se registraron la construcción de una pileta y una cascada en el jardín.

Durante la tarde, el hermetismo se hizo carne en los principales despachos de la Casa Rosada. Pese a las reiteradas consultas de este medio, el gobierno volvió a abroquelarse detrás del silenzio stampa y evitaron dar declaraciones tanto sobre la declaración de Tabar como también de la situación procesal y política del jefe de gabinete.

Pese a que en Balcarce 50 el silencio es salud, en estricto off the record figuras del ecosistema libertario reconocen que esta nueva revelación es un claro traspié para los planes del gobierno de dar vuelta la página tras dos meses de Adorni-gate. En este sentido, además, algunas voces se permitieron hablar sobre las llamativas refacciones que el contratista realizó en la propiedad del jefe de gabinete. “Si compras una casa y pagas más del doble para arreglarla, algo estás haciendo mal”, arremetió, entre risas, una fuente cercana a La Libertad Avanza quien también cuestionó el método de inversión utilizado por el ministro coordinador.

Durante su conferencia de prensa, Manuel Adorni afirmó ante la prensa que a partir de ahora retomará sus apariciones públicas en la Sala de Conferencias. “No serán diarias, pero nos vamos a ver más seguido”, intentó el ex vocero. Sin embargo, luego de conocerse los nuevos detalles judiciales, nadie dentro del gobierno se atreve a confirmar si el jefe de gabinete retomará efectivamente su actividad ante la prensa en los próximos días.