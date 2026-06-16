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Oliver Tree y la inesperada decisión que tomó sobre su herencia antes de morir: "Ni un centavo a mi familia"

Antes del accidente en Rio de Janeiro, en el que también perdió la vida el youtuber Gaspi, el cantante estadounidense había organizado las cuestiones legales sobre su fortuna y sorprendió a quien decidió legarla.

Oliver Tree decidió antes de morir quien recibirá toda su fortuna.

Oliver Tree decidió antes de morir quien recibirá toda su fortuna.

Oliver Tree, el cantante estadounidense de 32 años falleció en un trágico accidente el pasado domingo cuando el helicóptero en el que viajaba chocó con otro en el aire. El hecho ocurrió en la ciudad de Río de Janeiro, mientras se encontraba grabando contenido junto a Gaspi, quien también perdió la vida.

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Mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las circunstancias del accidente, en las últimas horas se conocieron detalles sobre la millonaria herencia del artista, lo que generó una fuerte repercusión y abrió un debate en redes sociales.

Semanas antes de abordar el helicóptero, Oliver había decidido poner en orden sus asuntos legales y financieros, dejando establecidas sus últimas voluntades y el destino que quería para la fortuna que construyó a lo largo de su exitosa carrera, con sus canciones Life Goes On y Miss You.

oliver tree
Su fortuna será destinada a jóvenes artistas

Su fortuna será destinada a jóvenes artistas

Fue durante una íntima entrevista en The Zach Sang Show, publicada el pasado 24 de abril, donde el artista confesó que no quería que su fortuna quedará en manos de su círculo familiar.

Tras esta dedicación polémica, Tree argumentó que el dinero fruto de su talento no tenía por qué quedar a disposición de ellos, “cuando muera, mi testamento está configurado para que, cuando fallezca, mi familia, nadie, reciba un centavo”, declaró y dejó sin palabras a los conductores.

Además declaró que de haber tenido esposa e hijos, solo se limitaría a financiar la educación universitaria de sus hijos.

Qué pasará con los millones de Oliver Tree

Según detalló, su decisión se debe a las ganas de apoyar a los talentos jóvenes, por lo que la totalidad de su fortuna, será donada a una fundación creada bajo su propio nombre Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses.

La fundación se focaliza en ayudar a jóvenes talentos que no tienen recursos económicos para empezar. La idea de Tree era que las ganancias futuras de sus reproducciones de streaming, derechos de autor y merchandising sigan financiando de manera ininterrumpida la creación artística a nivel global.

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