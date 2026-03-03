3 de marzo de 2026 Inicio
Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Ofrecen gastronomía típica, artesanías elaboradas a mano, antigüedades y una amplia variedad de expresiones de la cultura local.

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

  • La Feria de San Telmo, con epicentro en Plaza Dorrego, es un clásico dominical para encontrar antigüedades y objetos con historia.
  • Sabe la Tierra ofrece productos agroecológicos, gastronomía y diseño sustentable en plazas y parques los fines de semana.
  • El Puerto de Frutos combina paseo y compras de artesanías en madera y mimbre a orillas del Río Luján.
  • La Feria de Mataderos y la Feria del Parque Saavedra reúnen tradición, productos artesanales y propuestas gastronómicas al aire libre.

Es casi una marca registrada de la ciudad: la mayoría de los barrios de Buenos Aires cuenta con su propia feria o mercado al aire libre, espacios que funcionan como verdaderos puntos de encuentro vecinal. Algunas abren sus puestos todos los días y acompañan el pulso cotidiano, mientras otras aparecen solo en fechas puntuales y generan expectativa durante meses. Más allá de la frecuencia, todas comparten el mismo motor: el empuje emprendedor y la creatividad de artesanos y productores que llenan de identidad cada rincón porteño.

Cada mercado propone un recorrido distinto que conecta con diversas tradiciones de la cultura local. En un mismo mapa conviven ferias dedicadas a antigüedades y objetos con historia, junto a otras enfocadas en productos completamente hechos a mano y piezas de diseño independiente. También destacan los espacios gastronómicos, donde los sabores típicos encuentran protagonismo y permiten un contacto directo entre quienes producen y quienes disfrutan cada plato.

Mercado San Telmo

Recorrer estas ferias va mucho más allá de comprar; es una forma de experimentar la esencia de la ciudad desde adentro. Entre puestos, música y charlas improvisadas, se descubre ese objeto especial que resume la personalidad del barrio. En esta selección reunimos algunos de los mercados más representativos, donde tradición, arte y vida urbana se combinan a cielo abierto.

Qué ferias y mercados son ideales para conseguir artesanías en Buenos Aires

La Feria de San Telmo es considerada por muchos la madre de todas las ferias porteñas y el equivalente local de El Rastro madrileño. Su corazón late en la Plaza Dorrego, donde los puestos de anticuarios y reliquias marcan el pulso de cada domingo, aunque con el tiempo se expandió por calles aledañas gracias a su creciente popularidad. Funciona los domingos de 10 a 17 horas y se convirtió en un clásico para quienes buscan historia, objetos únicos y ambiente tradicional.

Sabe la Tierra es una feria itinerante que promueve el vínculo directo entre productores y consumidores desde 2010, sin intermediarios y con una mirada sustentable. Allí se consiguen frutas y verduras agroecológicas, panificados integrales, quesos artesanales, conservas, opciones aptas para celíacos y propuestas de cocina vegetariana, hindú o mediterránea, además de diseño sustentable y cosmética natural. Se instala los fines de semana en plazas y parques de la ciudad, ofreciendo una alternativa consciente y cercana.

Tigre - Puerto de Frutos

El Puerto de Frutos, ubicado en la ciudad de Tigre a unos 30 kilómetros de la capital, es un mercado portuario tradicional a orillas del Río Luján que combina paseo y compras. En sus alrededores se despliegan puestos de artesanos especializados en madera y mimbre, locales de decoración y ventas de frutas y verduras que llegan directo de los productores. Abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los fines de semana y feriados hasta las 19, ideal para dedicarle el día entero.

La Feria de Mataderos es el lugar indicado para sumergirse en la cultura gaucha sin salir de la ciudad. Allí se pueden adquirir mates y ponchos tradicionales, degustar empanadas, asado, locro o tamales, y disfrutar de música folclórica y destrezas criollas en vivo. Es una experiencia que combina gastronomía, tradición y espectáculos al aire libre.

La Feria del Parque Saavedra funciona desde hace más de 18 años en uno de los parques más antiguos del barrio de Saavedra, dentro de un perímetro de 1,28 kilómetros. Reúne artesanos y vendedores que ofrecen productos hechos a mano, ropa, plantas, juguetes, libros y artículos de belleza, además de algunos puestos gastronómicos. Los domingos, hasta las 14 horas, también se suma una feria de alimentos frescos que complementa el paseo familiar.

