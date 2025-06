La alucinante transformación de Nicole Neumann que revolucionó las redes: "Junté valor"

Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con una imagen renovada y muy distinta a la que había mantenido durante años. La modelo decidió romper con su tradicional estilo y apostó por un nuevo look que generó gran repercusión en redes sociales. A pesar de las opiniones negativas que recibió por parte de su entorno cercano, no dudó en seguir su intuición y mostrar el cambio paso a paso.

La decisión fue motivo de debate en su casa. Mientras sus hijas le desaconsejaban el flequillo y su pareja le sugería no modificar el color, la también conductora siguió adelante. “Todos opinaban algo que no y yo me quería hacer las dos cosas. Junté valor, vine y me lo hice. Yo estoy feliz. ¿Qué opinan?”, aseguró, orgullosa del resultado final.

Nicole Neumann Instagram

La obsesión de Nicole Neumann tras el nacimiento de su cuarto hijo

A casi un año del nacimiento de Cruz, su hijo con Manuel Urcera, Nicole Neumann confesó que atravesó una etapa de extrema rigurosidad en su hogar. La revelación se dio durante su participación en el programa Los 8 escalones, donde dejó al descubierto una costumbre que implementó apenas nació el bebé: nadie podía ingresar a la casa con calzado.

Según explicó, la medida tenía un solo objetivo: proteger al recién nacido de cualquier posible contaminación. "Me agarró la locura", reconoció Nicole, quien incluso evaluó la posibilidad de comprar pantuflas especiales para las visitas. Cuando Guido Kaczka, conductor del programa, le preguntó por qué era tan estricta con el ingreso, ella argumentó que el problema no eran sus perros, sino la suciedad que las personas arrastran desde la calle.

Nicole Neumann Canal 13

Esta práctica, que algunos podrían considerar exagerada, se convirtió para Nicole en una rutina necesaria durante los primeros meses de vida de su hijo. La obsesión por la limpieza y el cuidado marcó una nueva etapa en su vida familiar, tan importante como el cambio de imagen que compartió con sus seguidores.