Tensión política en Lanús: desde el municipio piden investigar las pintadas a favor de Cristina Kirchner El intendente Julián Álvarez impulsa en la Justicia una presentación para que se identifique a los autores por el daño contra bienes públicos y privados. Fueron firmadas por la agrupación La Cámpora, a la cual pertenece. Por Agregar C5N en









Las pintadas aparecieron en distintos puntos del municipio de Lanús.

Desde la intendencia de Lanús se presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue las pintadas con la consigna “Cristina Libre”, firmadas por la agrupación “La Cámpora”, que aparecieron en distintos puntos del distrito y que, según se afirma, provocaron daños en bienes públicos y privados. El hecho abre un foco de tensión política interna debido a que el propio intendente, Julián Álvarez, es uno de los referentes de la organización política a la que exige investigar.

La medida dispuesta por el municipio estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Sebastián Castillo, y fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Avellaneda-Lanús.

En la presentación se solicita que se determine quiénes realizaron las pintadas y se analicen cámaras de seguridad para identificar a los autores materiales e intelectuales.

En los últimos meses, la agrupación política La Cámpora realiza campañas de pintadas y acciones callejeras reclamar la liberación de la expresidenta e incluso en sus redes sociales subieron imágenes realizando las pintadas en las calles del municipio.

Los hechos podrían encuadrarse en el delito de "daño" previsto en el Código Penal. Pero el pedido también solicita que sea analizada como un delito contra las instituciones, ya que la reiteración de este tipo de hechos "posee una dimensión institucional y afecta la convivencia social", además de los daños realizados al patrimonio.