No es Lucas Beltrán: quién es el jugador de River que quiere conquistar a Coti Romero

Se trata de Ezequiel Barco que es muy activo en las redes sociales y no es la primera vez que le pone “me gusta” a diferentes famosas solteras o no. En este caso, a la exparticipante de Gran Hermano no solo le puso like, sino que también cuenta con antecedentes de chats.

“Sos perfecta, me tenés así. Podés ser tan perfecta. Tan hermosa vas a estar”, le había escrito a Wanda Nara. Por eso dicen que algo similar le escribió a la exparticipante del reality en enero del 2023, aún cuando el certamen se estaba llevando a cabo.

https://twitter.com/frabigol/status/1669160627993034754 DE QUE PLANETA VINISTE BARQUITO pic.twitter.com/IkhweqCOfE — Fran (@frabigol) June 15, 2023

Pero ahora, tras su separación con Cone, decidió volver a intentar y le puso like en nuevas fotos. Lejos de cansarse, seguirá intentando. Su compañero, Beltrán es otro de los jugadores con el que se la vincula porque ella suele ir los fines de semana a ver a River en el Monumental.

De todas maneras, la correntina es invitada por el departamento de Relación Públicas, esto indica que no es anotada por ningún jugador como especularon las redes sociales

El influencer @frabigol publicó la captura del “me gusta” del futbolista y estallaron los memes: “¿De qué planeta viniste, Barquito?”, “Ankara Barco”, “Hazlo”, “No pierde el tiempo, barquito”.