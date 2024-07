No es Furia: Darío de Gran Hermano destrozó a una de sus excompañeras por "intensa"

Pese a lo imaginado, la destinataria de sus dardos no fue Juliana "Furia" Scaglione. "Con Furia tengo la libertad que no tienen otros jugadores. Le puedo decir cualquier cosa y no me va a reaccionar como a ellos”, sentenció.

“¿Con quién no volverías a convivir?”, le consultaron los integrantes del programa al oriundo de La Plata, que sin dudarlo contestó: “No volvería a convivir con Cata. Es intensa”.

No conforme con esto, ahondó en su respuesta sobre Catalina Gorostidi, una de las participantes con más carácter de la edición. “Cata es brava y tiene esa cosa.... Te tira golpe bajo”, sostuvo.