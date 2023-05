Nicolas Cage afirmó que recuerda estar en el útero de su madre , el reconocido actor trató de explicar su comentario durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert. "Sé que suena poderosamente abstracto, pero de alguna manera me parece a mí que tal vez sucedió" , añadió.

Nicolas Cage Takes The Colbert Questionert

"Escucha, sé que esto suena muy lejano y no sé si es real o no, pero mi primer recuerdo lo tengo desde que estaba en el útero de mi madre", comenzó a describir Cage. En esa línea añadió que "siento que podía ver rostros en la oscuridad o algo así. Sé que suena poderosamente abstracto, pero de alguna manera me parece a mí que tal vez sucedió".

"Ahora que ya no estoy en el útero, tendría que imaginar que quizás eran vibraciones vocales que resonaban en mí en esa etapa. Eso es tener una regresión. No sé. Eso me viene a la mente", trató de explicar el actor sobre sus dichos.

La película de acción y aventura de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que se metió en el Top 10

Netflix intenta mantener su catálogo actualizado todo el tiempo con nuevas producciones. Sin embargo, al público también le gusta innovar con películas antiguas que no llegaron a ver en esa época.

Este es el caso de Ghost Rider, una película que se estrenó en febrero de 2007, protagonizada por Nicolas Cage, dirigida y guionada por Mark Steven Johnson. Y que en la actualidad escaló hasta dentro del ranking semanal de los más visto, chocando con producciones actuales.

Este film es una adaptación del famoso cómic de Marvel el vengador fantasma, fue recibida con críticas negativas, pero aun así logró ser un éxito en el cine y consiguió un gran número de seguidores.

En febrero de 2012 se lanzó una secuela denominada Ghost Rider: Espíritu de Venganza, que tampoco recibió buenas críticas por los expertos del cine.