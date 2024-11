Nico Cotton: "No importa la ideología, la música une y genera emoción"

Uno de los reconocimientos más frecuentes que le hacen es su capacidad camaleónica de adaptarse a géneros diversos. En ese sentido sostiene: "Creo que tiene que ver con toda la música que escucho y la diversidad. A la hora de elegir un proyecto me copa el desafío de entender un nuevo género. En el caso de Sole Pastorutti, por ejemplo, hicimos un álbum de folclore y en el de María Becerra de reggaetón y trap. Con ella intentamos captar esa esencia del reggaetón viejo tipo Gasolina, de esas canciones que tanto nos hicieron bailar. Cada proyecto es un desafío nuevo. En mi caso me gusta entender qué instrumentos, qué maneras de grabar y qué técnicas se utilizan para que suene así una canción. Estudio escuchando".

"La música me interpeló desde que nací. No recuerdo un momento en que no quisiera ser músico. Cuando tenía 3 años ya tocaba la batería en mi casa, rompí la de juguete y después mis papás me compraron una mejor. Esa no la rompí. Empecé como baterista más que nada, pero después me fui enganchando con hacer música con la compu. Ahí empezó el camino de crear música sin saber que estaba produciendo. Mi objetivo era hacer que una canción suene lo más parecido a una ya terminada, así que toqueteaba e intentaba llegar a ese resultado. Hoy en día hago lo mismo: cuando encaro un disco o canción, el fin es que suene como un producto terminado y que emocione, que traspase los parlantes, que te haga emocionar no solo con llanto, sino con cualquier sentimiento", explica.

El punto de inflexión en su carrera profesional fue cuando tuvo la oportunidad de trabajar con el cantante melódico Axel. "Tuve la suerte de que mis viejos me apoyaran siempre, se dieran cuenta de que me gustaba eso y no me mandaran a estudiar otra profesión. En un momento le dije a mi mamá: ´Ya está, no me hagas estudiar´ porque soy un burro estudiando cualquier otra cosa que no sea la música. En un momento formé una banda y apareció Axel, que le gustó mucho y me llamó para componer canciones. Ahí arrancamos a trabajar juntos y terminé produciendo dos discos de él, uno nominado a los Latin Grammys. Ahí empezó mi relación también con el evento. Eso fue a mis 21 años. Empecé a trabajar bastante profesionalmente en esa época y de a poco la cosa mejoró, conocí a artistas de esta nueva generación como Wos, Conociendo Rusia, Cazzu, María Becerra, entre otros... Trabajé con ellos y seguimos en el baile. Voy a bailar hasta que me de la cabeza", recuerda.

Nico Cotton: "Hay mucha gente haciendo lo mismo y el desafío es sobresalir de alguna manera"

Acerca de la democratización de la música, con el advenimiento de productos digitales accesibles, Nico responde: "Sí, es 100% real. Ahora casi todos tenemos una compu o un teléfono, es mucho más accesible que antes. A eso le enchufas un micrófono y con pocas herramientas podes hacer mucho". Y añade: "Ahora, como está mucho más democratizado y al alcance de todo el mundo, me parece que los que se destacan son los distintos, los que hacen algo interesante. Hay mucha gente haciendo lo mismo y el desafío es sobresalir de alguna manera. Ahí es donde el artista se expresa por sí mismo. Los verdaderos artistas son esos, los que tienen algo que termina destacando. No importa si lo hizo en una compu en su habitación o en el mejor estudio del mundo. El desafío es emocionar y no importa la herramienta que tengas, sino lo que tengas en el corazón".

"La música -concluye Nico Cotton- tiene algo mágico que la ciencia no puede explicar. Fui a ver a Paul McCartney al Monumental y vi a 80.000 personas cantando las mismas canciones, emocionándose... eso es muy loco. No importa la ideología que tengas, la música une y genera emoción. Ser parte de eso y poder trabajar de lo que amo es un privilegio. Tengo un agradecimiento total a la vida por ponerme esta cosa en el medio, esta pasión que tanto me gusta".