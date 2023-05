Nicki Nicole: "Con este álbum aprendí a mostrarme vulnerable"

En su nuevo trabajo, la rapera santafesina, la artista más escuchada de Argentina, tuvo colaboraciones nacionales e internacionales com YSY A, Rels B, Young Miko y Milo J. “Con mi productor primero hicimos el disco sin que tuviera nombre, lo dejamos fluir intentando no limitarlo. En uno de los temas, Tienes mi Alma, algo me llamó la atención, había algo en esa palabra. A la vez pasaron dos cosas: estaba leyendo un libro sobre ciclos del alma y mi productor me explicó de qué se trata el concepto de los puntos de encaje, la unión del corazón, el alma y mente ", relató en diálogo con C5N .

Y prosiguió: "Él me dijo que cuando esas tres cosas están en sintonía se puede ver a través de los ojos del alma realmente lo que uno es. Y yo dije ‘es eso’. Hasta no estar en sintonía con esas tres cosas, no pude crear este disco”.

Meses atrás, Nicki había revelado vía redes sociales que estaba sufriendo una crisis de ataques de pánico y generó un gran revuelo entre sus fanáticos. Al respecto, confesó: “La mente no me permitía estar en el presente, vivía en el pasado y eso me generaba emociones. Yo quería estar en el ahora disfrutando lo que me estaba pasando pero no podía. Entonces me puse muy exigente conmigo misma para empezar a crear, a sanar y entender lo que me pasaba. La solución fue aceptar las cosas negativas e intentar comprender qué puedo aprender de eso”.

“Con este álbum aprendí a quererme a entenderme, a mostrarme vulnerable y a ser transparente. La clave es mostrar cómo uno es, es parte de nuestra alma y esencia. Si yo no soy real con la gente que me sigue ¿que más les puedo dar? A partir de este álbum en adelante forjé una confianza que va más allá”, agregó. Uno de sus nuevos videoclips es Dispara con la colaboración del rapero Milo J que a once horas del estreno ya tenía más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

Pero el círculo termina de cerrar con la presencia del público: “Me pasa que no las visualizo hasta que toco el tema en vivo. Con Milo lo que hicimos fue cantar la canción inédita en su show en Niceto y fue una locura. Nosotros habíamos filtrado el estribillo horas antes y la gente ya se lo sabía. Ahí es cuando te das cuenta realmente. Yo veo los números y digo ‘¡Fa! Qué zarpado’ pero en los shows en vivo es cuando más se siente”.