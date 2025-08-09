IR A
Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

Se trata de una producción que invita a reflexionar sobre la fe y la verdad, a través de una historia intensa y atrapante que no podés dejar de ver.

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix por tratarse de un thriller dramático que explora los conflictos internos y secretos oscuros de una comunidad religiosa. ¿de cuál se trata?

El film basada en una historia real ganó un Oscar en 2015-
Está basada en hechos reales, la podés ver en Netflix y es una película desgarradora

La trama gira en torno a promesas de fe y lealtad, pero también a engaños que ponen en jaque las relaciones entre sus protagonistas. Esta producción capturo la atención de la audiencia por su atmósfera intensa y su reflexión sobre la moralidad y la verdad.

En el tráiler se puede ver el ambiente sombrío y los personajes complejos que luchan con sus convicciones y secretos. El rodaje se llevó a cabo en diversas locaciones de Suecia, buscando reflejar con realismo el ambiente austero y cerrado de la hermandad religiosa que retrata la escena. La cinta cuidó especialmente los detalles para crear una atmósfera auténtica y envolvente, utilizando escenarios naturales y sets que potenciaran el tono dramático de la historia.

Una vida honrada

Sinopsis de Una vida honrada, la película tendencia en Netflix

Un cínico estudiante de Derecho en busca de inspiración se une a una banda de anarquistas y termina atrapado en una red de delitos en la que es más un peón que un jugador, describe la sinopsis oficial.

En plataformas como Rotten Tomatoes y IMDb, Una vida honrada recibió buenas calificaciones, consolidándose como una de las apuestas más fuertes del cine nórdico en Netflix.

Tráiler de Una vida honrada

Embed - An Honest Life | Official clip | Netflix

Reparto de Una vida honrada

  • Simon Lööf
  • Nora Rios
  • Peter Andersson
  • Nathalie Merchant
  • Willy Ramnek Petri
  • Arvid von Heland
  • Christoffer Rigeblad
  • Fabian Hedlund
