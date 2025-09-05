IR A
Está en Netflix y es una miniserie de 6 capítulos basada en hechos reales: una página oscura de EE.UU

El drama de la plataforma de streaming cuenta cómo una empresa farmacéutica desató la mayor crisis de salud del país, y el impacto que tuvo en las personas y familias que resultaron afectadas. Te engancha de principio a fin.

Esta miniserie es deal para ver en un fin de semana.

Netflix

Netflix logró conquistar al público gracias a un amplio catálogo de series cortas con historias impactantes y actuaciones sólidas, lo que las convierte en la opción perfecta para maratonear en un fin de semana. Entre ellas, se destaca una miniserie de seis capítulos basada en hechos reales que refleja una página oscura de la historia reciente estadounidense.

El film utiliza tecnología de rejuvenecimiento digital para mostrar a los protagonistas en diferentes etapas de sus vidas.
Se trata de Medicina letal (Painkiller), un drama que cuenta de manera ficcionada como un fármaco legal desató la epidemia de opioides que volvió adictas a miles de personas y mató a otras tantas. Esta crisis de salud, que actualmente se relaciona con el fentanilo, comenzó en 1996 con la aparición de OxyContin.

Medicina letal no se enfoca en las cifras, sino que les pone rostro al contar la historia desde diferentes puntos de vista: los empresarios farmacéuticos que desarrollan el producto, las personas que lo consumen y los investigadores federales que siguen el caso. El resultado es una serie cruda y reveladora.

Medicina letal
Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. «Medicina letal» se estrena el 10 de agosto.

Netflix: sinopsis de Medicina letal

Cuando la empresa Purdue Pharma lanza al mercado el fármaco OxyContin, sabe que tiene en las manos un negocio millonario: el opiáceo, publicitado como el único medicamento que las personas necesitarán para librarse del dolor, rápidamente gana popularidad en todo Estados Unidos.

Sin embargo, pronto queda claro que OxyContin tiene efectos negativos graves. Lo que empieza con algunas muertes y casos de adicción aislados se convierte en una epidemia de opiáceos que arrasa toda la nación, y los investigadores federales están dispuestos a averiguar la verdad detrás del fármaco.

Tráiler de Medicina letal

Embed - Medicina letal Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Reparto de Medicina letal

  • Uzo Aduba como Edie.
  • Matthew Broderick como Richard Sackler.
  • Sam Anderson como Raymond Sackler.
  • Taylor Kitsch como Glen Kryger.
  • Carolina Bartczak como Lily Kryger.
  • Tyler Ritter como John Brownlee.
  • John Ales como Dr. Gregory Fitzgibbons.
  • Ron Lea como Bill Havens.
  • Ana Cruz Kayne como Brianna Ortiz.
  • West Duchovny como Shannon Schaeffer.
  • Jack Mulhern como Tyler Kryger.
