Está en Netflix, fue nominada a 10 Oscar y la protagoniza Al Pacino

Esta película de la plataforma de streaming va más allá del típico relato de gángsters para convertirse en una reflexión profunda sobre la lealtad, el tiempo y las consecuencias de una vida marcada por la violencia.

Netflix

Netflix vuelve a destacarse con una producción cinematográfica que reunió a tres importantes actores en una misma pantalla. La plataforma ofrece El irlandés, la obra magistral de Martin Scorsese que logró capturar 10 nominaciones al Oscar y que cuenta con las interpretaciones estelares de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Esta épica criminal de más de tres horas se consolidó como uno de los títulos más comentados y respetados del catálogo de streaming.

Esta miniserie es deal para ver en un fin de semana.
La película representa un hito tanto artístico como técnico en el cine contemporáneo, no solo por la magnitud de su reparto sino también por su innovador uso de la tecnología de rejuvenecimiento digital. Scorsese construyó un relato que abarca décadas de crimen organizado estadounidense, centrándose en la figura de Frank Sheeran y su relación con figuras emblemáticas del poder sindical y mafioso. A pesar de no haber obtenido ninguna estatuilla dorada, su impacto cultural la posicionó como una de las películas más influyentes de los últimos años.

El irlandés trasciende el típico relato de gángsters para convertirse en una reflexión profunda sobre la lealtad, el tiempo y las consecuencias de una vida marcada por la violencia. Su duración de 210 minutos, lejos de ser un obstáculo, permite a Scorsese desarrollar con maestría una crónica que mantiene al espectador cautivado mientras explora los detalles del crimen organizado y sus conexiones con la política de mediados del siglo XX.

EL IRLANDES-

Netflix: sinopsis de El irlandés

El irlandés relata la vida de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial convertido en sicario al servicio de la mafia estadounidense. La historia se despliega desde la perspectiva del propio Sheeran, quien recorre su transformación desde camionero hasta convertirse en el hombre de confianza de Russell Bufalino, poderoso capo mafioso interpretado por Joe Pesci. La historia se adentra en las décadas de los 50 y 60, cuando Sheeran es enviado a trabajar junto a Jimmy Hoffa, el influyente líder sindical cuya misteriosa desaparición sigue siendo uno de los casos sin resolver más famosos de la historia estadounidense.

La película no se limita a narrar eventos criminales, sino que construye un retrato íntimo sobre la amistad, la traición y el precio del poder. A través de casi veinte años de relación entre Sheeran y Hoffa, Scorsese explora las complejidades morales de un mundo donde la lealtad y la supervivencia están en constante tensión. El film utiliza tecnología de rejuvenecimiento digital para mostrar a los protagonistas en diferentes etapas de sus vidas, creando una épica temporal que explora tanto los mecanismos internos del crimen organizado como las consecuencias personales de una existencia dedicada a la violencia y el poder.

IRLANDES.jpeg

Tráiler de El irlandés

Embed - El Irlandés | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El irlandés

El elenco de El irlandés está encabezado por un grupo de actores legendarios que dan vida a esta épica criminal:

  • Robert De Niro como Frank Sheeran
  • Al Pacino como Jimmy Hoffa
  • Joe Pesci como Russell Bufalino
  • Harvey Keitel
  • Ray Romano
  • Bobby Cannavale
  • Anna Paquin
  • Stephen Graham
  • Jesse Plemons
  • Sebastian Maniscalco
  • Steven Van Zandt
