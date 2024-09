Netflix estrenó una serie animada de Hot Wheels ideal para todas las edades: de qué se trata

La serie bajo el título Hot Wheels: ¡Máxima Velocidad! (Hot Wheels Let’s Race), dirigida principalmente a una audiencia infantil, no se limita a las usuales carreras de autos. De manera sorprendente, se basa en niños pequeños que participan en debates intelectuales sobre asuntos como economía y medio ambiente, todo desde una óptica infantil. Además, develaron que el cantante principal de Fall Out Boy interpreta la banda musical de la producción.

Sinopsis de Hot Wheels: Máxima velocidad, la serie que estrenó una nueva temporada en Netflix

El avance describe: “Hot Wheels Let’s Race busca desbloquear el espíritu desafiante dentro de cada corredor, siguiendo a la nueva generación de corredores a través de carreras alucinantes, concursos de acrobacias extremas y desafíos llenos de emociones”.

El desarrollo de Hot Wheels: ¡Máxima Velocidad! para la televisión estuvo a cargo de talentosos profesionales. Rob David, vicepresidente de contenido creativo de Mattel Television y reconocido por su trabajo en He-Man y los Amos del Universo (He-Man and the Masters of the Universe) y Tortugas Ninja: Caos Mutante (Teenage Mutant Ninja Turtles), fue la cabeza del proyecto. También formaron parte Melanie Shannon (Amos del Universo: Revelación) y Jordan Gershowitz (Sharkdog). Este equipo promete llevar la icónica empresa de juguetes a nuevas generaciones en el universo de la animación televisiva.

Tráiler de Hot Wheels: ¡Máxima velocidad!

Reparto de Hot Wheels: ¡Máxima velocidad!