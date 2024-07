Netflix estrenó "Un detective suelto en Hollywood: Axel F", la nostálgica película de acción y comedia que ya es tendencia

En el último tiempo, la meca del cine estadounidense ha revisitado una y otra vez las décadas pasadas en filmes, series, documentales, etc.

Películas tan disimiles como Super 8 (2011) de J.J Abrams, Guardians of the Galaxy (2014) de James Gunn, o It (2017) de Andy Muschietti, entre otras, han hecho recurso inspiracional a la década del VHS. Los años 80, al menos en la cultura popular, fueron la definición de un tiempo sin preocupaciones y evidentemente hay rentabilidad en la nostalgia.

El recurso acompañado de una historia bien contada funciona. En el caso de la producción cinematográfica que se incluyó recientemente al catálogo de la gran N roja producida por el director Mark Molloy es una buena adición para todos los que crecieron viendo a Axel Foley en sus inicios causar estragos en Beverly Hills.

detective-4.jpg

Sinopsis de Un detective suelto en Hollywood: Axel F, el nuevo estreno de Netflix

La película busca repetir la formula del film original, un thriller policial con momentos de comedia muy marcados por el carisma de su protagonista, algo que ya vimos en sus secuelas Un detective suelto en Hollywood II (1987) y Un detective suelto en Hollywood III (1994). Murphy lo intenta y logra, nuevamente, llegar al público yendo a lugares seguros.

El inspector Axel Foley vuelve a patrullar por Beverly Hills. Cuando la vida de su hija corre peligro, ella y Foley recurren a un nuevo compañero y a sus viejos amigos Billy Rosewood y John Taggart para ir a por todas y destapar una conspiración.

Esta producción cinematográfica se caracteriza por incluir recursos nostálgicos trayendo de vuelta a personajes ya conocidos en situaciones similares a las que ya se han visto en entregas anteriores.

Tráiler de Un detective suelto en Hollywood: Axel F

Embed - Un detective suelto en Hollywood: Axel F. | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Un detective suelto en Hollywood: Axel F

Del director Mark Molloy .

. Basada en los personajes creados por: Danilo Bach y Daniel Petrie, Jr .

por: . Una historia de: Will Beall .

de: . Guión : Will Beall, Tom Gormican y Kevin Etten .

: . Elenco: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser, Bronson Pinchot y Kevin Bacon.