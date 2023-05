Nazarena Velez aprovechó las playas de Buzios y marcó tendencia con sus microbikinis

Nazarena Velez Instagram

“Podés elegir las bombachas que son más altas. A mí me gusta así porque no me importa nada la pancita que eché el primer día ya”, agregó Nazarena Vélez en la publicación en su cuenta de Instagram, donde día a día comparte las actualizaciones de su viaje que realizó junto a su pareja para descansar luego de un agitado comienzo de año en donde estuvo al frente del análisis de importantes noticias del mundo del espectáculo.

Nazarena Velez Instagram

Nati Jota lució una microbikini turquesa en las playas de Italia y causó furor

Nati Jota viajó a Italia y posó vistiendo una microbikini turquesa desde las playas de Cerdeña. Se trata de una prenda de dos piezas con corpiño estilo triángulo y bombacha tiro alto, cavada, con moldería colaless. Además agregó unos lentes de sol rectangulares con vidrio amarronado y marco estilo carey. El pelo suelto con raya al medio le terminó de dar un look de verano con el que disfrutó una tarde de playa bajo el sol y en el borde de un muelle.

nati jota microbikini Instagram

La periodista mudó sus vacaciones a Europa, donde marcó tendencia con su look de verano. Instalada en Italia, paseó por Cerdeña con una microbikini que sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores. En su cuenta de Instagram juntó más de 100 mil “me gustas” y casi mil comentarios, en donde la elogiaron por su traje de baño y las playas que eligió para descansar.