Natalie Weber se alió con Camila Homs y destrozó a Tini Stoessel

La modelo Natalie Weber, pareja del futbolista Mauro Zárate fue consultada sobre la relación de Camila Homs con Rodrigo De Paul tras la ruptura y no solo la defendió, sino que también aprovechó para destrozar a Tini Stoessel .

Camila Homs combinó una microbikini tendencia con un look de salida

Cami Homs Redes sociales

Y agregó: “No buscaría engancharme o no lo miraría. El que está casado no se mira, para mí es el abc 1. La realidad es que tampoco se ha hablado, Tini nunca habló mucho. Cami declaró muy poco y fue muy prudente cuando, me imagino, que tendrá muchas cosas para decir”.

Ante esto, se puso en el lugar de Homs y consideró que “es doloroso” el proceso de aceptar una nueva vida. “Vos dejás todo, tus raíces y tu familia. ¿Sabés lo que pasa? A la esposa del jugador se la juzga desde un lugar muy duro”.

Pero dejó en claro los problemas que también padecen desde lejos de su casa: “La gente se piensa que porque tenés una cartera cara no te podés quejar, se piensan que porque tenés un buen pasar económico no te podés quejar. A mí me agarró cáncer y vivía afuera y todas las personas somos iguales”.

Rodrigo De Paul Tini Stoessel Instagram

“A la esposa del jugador se la juzga muy duro, Cami dejó todo, sus raíces, su país, se fue a vivir afuera. Creo que también es muy duro al mes ver las fotos de tu ex pareja con Tini Stoessel. Encima ella es mega exitosa, pobre mina también Camila”, concluyó.