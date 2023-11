Natalie Pérez aprovechó el jacuzzi para lucir una microbikini negra con lunares

Natalie Pérez compartió en sus redes sociales una foto donde dejó ver parte de su microbikini . La imagen la muestra al borde de un jacuzzi, luciendo una combinación de moda que incluye un traje de baño con diseño de lunares y un crop top off white. Esta publicación reafirma su lugar entre las influencers que más captan la atención de sus fans a la hora de mostrar la elección de su look, además de confirmar que siempre está al tanto de las últimas tendencias.

En la foto, la cantante optó por una microtanga de base negra con lunares blancos, una elección que refleja de manera fiel su estilo único. Para completar el look, eligió un crop top off white de morley con inscripciones negras, mostrando su habilidad para combinar piezas y crear outfits que marcan tendencia. La actriz demuestra así su afinidad por los detalles de moda y su capacidad para integrarlos en sus outfits.