Natalie Pérez apostó por una microbikini neón en el Caribe que es la moda ideal para las playas

La cantante viajó al Caribe junto a su familia y desde sus playas compartió distintas fotos y videos de los lugares turísticos y paradisíacos con los que cuenta. A pleno sol y calor, se dio el gusto de p osar y mostrar un colorido conjunto que contó con un estampado con dibujos de sandías en el corpiño con molde triangular . Para la parte inferior optó por una bombacha de tiro alto colaless . Además le sumó un sombrero y unos anteojos de sol para completar su look de verano.

Natalie Pérez microbikini neon Instagram

Natalie Pérez confirmó que está atenta a las tendencias del momento y reafirmó su referencia dentro del mundo de la moda. La microbikini neón es una de las elecciones más usadas por las famosas y el verde fluor en particular es uno de los tonos más vistos en los outfits de verano. Esta publicación reunió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron el look y la playa que eligió para descansar, la cual tiene unos paisajes realmente paradisíacos.

Natalie Pérez microbikini neon Instagram

Silvina Escudero festejó su cumpleaños con sol, pileta y una microbikini bicolor ideal para el calor

Silvina Escudero cumplió 40 años y lo festejó vistiendo una microbikini bicolor que marcó tendencia. Bajo el sol y recostada sobre el césped de su patio, la modelo sorprendió a sus casi 2 millones de seguidores y se sumó a la moda de los trajes de baño de dos colores que vienen arrasando en la elección de las famosas a la hora de elegir un conjunto para tomar sol.

En el día de su cumpleaños, la bailarina sorprendió a sus seguidores con un look audaz en el patio de su casa. Quien formó parte de numerosos programas y de “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli, marcó tendencia con un look ideal para tomar sol. Eligió para la foto un conjunto de dos piezas con un corpiño con molde triangular atado con nudos en la espalda y una bombacha diminuta estilo tanga de tiro bajo.

Silvina Escudero microbikini bicolor Instagram

“La primera bikini del año”, escribió en la publicación, dando a entender que esperaba volver a usar este modelo al llegar la primavera y con esta estación, los días de calor. En la foto se la pudo ver boca abajo y tomando sol. En otras publicaciones, compartió parte de su festejo, en donde compartió un momento de su día con sus seres queridos.