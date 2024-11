Natalie Pérez anunció que se aleja de los escenarios por una inesperada razón

La actriz y cantante contó en sus redes sociales que tomó la decisión por un motivo particular y mostró una imagen alusiva. ¿Qué le pasó?

La actriz Natalie Pérez subió un posteo a sus redes sociales en el que confirmó que se alejará de los escenarios y promocionó su último show, que será el 30 de noviembre para presentar Amor Fugaz. “Por un tiempo me retiro” , indicó con una foto.

Lo cierto es que, a primera impresión, parece que está embarazada y dejó la puerta abierta para alimentar todo tipo de dudas . Pero no dio sus motivos reales los cuales la llevaron a tomar la decisión. Una de las teorías es que está creando un nuevo álbum e hizo el paralelismo con un embarazo.

“No te pierdas la última fecha en Capital", indicó en la imagen en la que se toca la panza y puso el link que redirige a las entradas del show que dará a fines de noviembre en el complejo Art Media donde presentará temas de su álbum Amor Fugaz.

Fiel a su estilo, no suele dar declaraciones respecto a su vida personal ni sus relaciones amorosas. Así que no se conoce si está en pareja o tomó la decisión de maternar sola.

Hace algunas semanas, tuvo que salir a desmentir un romance con Franco Colapinto porque se fotografió con él y otras famosas. Me escribe una de las chicas, que es amiga mía, y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, contó en una entrevista con Cris Vanadía.

“Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido. En un mes pasó a ser un ídolo nacional. El domingo, el Día de la madre, estaba con mi familia y me dicen 'estamos viendo a tu novio'", agregó. Pero solo compartieron una divertida noche.