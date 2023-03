Nancy Pazos reveló quién es su preferido para ganar Gran Hermano 2022

"Cuando termina el programa, el que me hace Twitter mientras estoy al aire, me preguntó si podía usar la foto, no le contesté y el atrevido la tuiteó. No sabés el reto que se comió después. Me llegó hasta un reclamo de un ex, que me lo encontré en la semana", señaló en un momento desopilante sobre la sorpresiva situación.

Nancy Pazos analizó Gran Hermano 2022

En otro fragmento de la entrevista por C5N, Pazos recordó su llegada como panelista del reality: "Estoy fascinada. Me convocaron en su momento para reemplazar a Analía Franchín, que se iba de vacaciones. Empecé y dije 'miren que ni lo miro' porque no tenía tiempo. Descubrí que de ideología, hablas en cualquier contexto. Empezando a discutir cosas sobre la casa, algo estaba discutiendo algo más arriba que eso. Eso me atrapó y me fascinó".

En tanto, analizó el debate por el comportamiento de Romina con sus hijas. "La discusión que se dio alrededor de Romina por el tema de si dejó las hijas o no, cuando nunca se le pregunta al papá. Son cosas arcaicas y que están mal", sentenció.

En esta línea, recordó que debió abandonar su trabajo para criar a los suyos: "Durante un montón de tiempo dejé de trabajar para criarlos. Me costó bastante que ellos entendieran que el rol de la mujer en otras casas es sojuzgado".

Luego, cuando le consultaron quién es su favorito para ganar Gran Hermano y no dudó en responder. "El que puede llegar a ganar no es mi preferido. Me encantaría que gane una mujer. El preferido de esta edición es Marcos. Es un chico divino pero dejó un montón de cosas adentro y uno lo ve casi como sufrir y no termina de entender. El encuentro con el padre fue emotivo y extraño", manifestó.

También, se expresó acerca de la polémica sobre si ya se sabe con anterioridad lo que pasará con los reality y detalló su rol en el debate de Gran Hermano: "Los realitys no están arreglados. El debate es muy picante. Voy menos que la mayoría. Se pelean más Ubfal con Ceferino. No tenemos bajada de línea, de hecho dijimos cosas que son inconvenientes".

Nancy Pazos recordó su paso por el Bailando

"Me agarré con Moria Casán porque un día se le salió la chaveta. Ese año Nicanor (uno de sus hijos) tenía 12 años y Moria un día le dijo barbaridades. Hablé con la producción y dije 'o la paran ustedes o la próxima vez que me diga algo lo voy a enfrentar a Marcelo (Tinelli) a que me diga si le parece bien lo que está pasando'. Me divertía, no lo sufría", rememoró sobre su duro cruce con la conductora.

Nancy Pazos y sus primeros años en el periodismo

También la panelista de Duro de Domar recordó cómo fueron sus primeras etapas en los medios: "Cuando empiezo a trabajar en los medios, tenía 19 años y escribía de política. En un viaje de Menem a Estados Unidos, me agarra Daniel Mendoza y me dice 'vos tenés que hacer televisión'. Entonces me llevó con él a hacer móviles de televisión. Hacer TV en ese momento, en un magazine, era hacer otros temas".

"A Daniel le dije que le agradezco pero que iba a volver a la televisión cuando pueda hacer política porque es lo que me gusta. Después de treinta años de trayectoria, resistís cualquier cosa", remarcó.

El cruce entre Nancy Pazos y Jorge Fontevecchia

También, en otro momento de la entrevista en C5N, se refirió a un conflicto con el director del diario Perfil y recordó: "Con Tinelli hice las cámaras ocultas y eso me costó un trabajo. Hacía la columna política del diario Perfil los sábados. Me agarra el director de Perfil, Fontevecchia, y me dice 'hasta acá llegamos. Yo no puedo tolerar que una periodista seria mía haga esa boludez en la televisión'".

"'y yo le digo 'el día que salí en la tele con las cámaras ocultas, tu columnista principal, que era Lanata, salió vestido de Mick Jagger. ¿A él sí y a mí no? Sos un misógino", apuntó.

Nancy Pazos recordó su separación de Diego Santilli

La conductora rememoró lo que fue el distanciamiento con el diputado y recordó el momento más difícil de su vida: "Mi separación fue muy pública. Estaba vulnerable. Nicanor tuvo síndrome urémico hemolítico, casi se muere. Ahí decidí dejar de trabajar. Fue terrible. Fue lo más difícil que me pasó".

"Cuando nos separamos, cuando Santilli anunció que se casaba, detectamos que el más chiquito es sordo de un oído. No podía con mi vida, era mucho. Hoy soy una mejor mujer que la que fui antes", agregó.

Por último, reveló cómo es su relación con sus hijos y de qué temas charla con ellos: "A mis hijos los crío en absoluta libertad. Soy una madre canchera. Soy de hablarles mucho de un montón de temas, sobre todo sexuales, que me parece fundamental. Trato de que sean chicos que estén formados para hacer felices a sus mujeres. Está bueno que les den lecciones a los chicos de cómo tratar a las mujeres en la cama, también".