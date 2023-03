Nancy Dupláa: "Siempre voy a querer que Cristina sea candidata"

La actriz sostiene que posee "una escala de valores muy fuerte". "No hay cosas que me tienten en mi trabajo, no soy vanidosa ni narcisista", pero trata de escapar del elogio de "mujer valiente" que suele dedicarle su pareja, Pablo Echarri. "Es más fácil ser valiente así, porque no es que no me importa perder trabajos, pero podría vivir de otra cosa si no fuera más actriz", aunque aclara que "no sería política, porque necesitamos gente que esté preparada y tenga vocación de servicio".

Y afirma que el hecho de reafirmar sus posiciones tiene más que ver con "acostarme a la noche y saber que fui coherente conmigo misma, porque quiero que haya igualdad de derechos y en eso algunos partidos me representan".

Haciendo un paralelo de la historia que plantea El Reino y la actualidad, critica la "falta de transparencia de la justicia argentina, que está en el ojo de la tormenta porque se pasaron todos los límites: se toman aviones y se juntan a jugar al futbol, y condenan a personas del partido contrario. La Justicia, que debe ser el equilibrio, definitivamente tomó partido". Una clara alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien reivindica de cara a las próximas elecciones.

"Siempre voy a querer que Cristina sea candidata, tiene todo para hacerlo, y es la única desde la conducción que puede hacer lo que hay que hacer", señala. Y asegura que en el actual Gobierno "hubo un pacto roto que no se cumplió. Estoy segura que muchas de las cosas que no sucedieron hubiesen sucedido con Cristina presidenta. Hay que ir por lo que hay que ir para que la cosa sea más pareja y la única que puede hacerlo es Cristina".

Criticó además a los emergentes que se asemejan al polémico personaje de Emilio Vásquez, que interpreta en la producción Diego Peretti. "Siempre estás en desventaja con esos tipos. Son discursos que aparecen con mucha violencia ante la adquisición de derechos de gente que no los tenía, porque no a todo el mundo le gusta la igualdad de derechos".