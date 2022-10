Nahuel Pennisi: "Universo Paralelo dejó la vara muy alta"

— ¿Qué es eso que te regalaron? ¿Es por tu cumpleaños o por otra cosa?

Justo coincidió en mi cumpleaños, pero es una placa que me dio Youtube por superar una cantidad de suscriptores, así que bueno estoy muy contento, orgulloso de que la música mía vaya llegando a diferentes a personas del mundo a través de las redes, que hoy es un medio de comunicación tan importante como la radio o la tele.

— Estás incursionando en el teatro. ¿Cómo es el Nahuel Pennisi de actor? ¿Cómo es para vos subirte al escenario desde otro lugar por primera vez?

Bueno es un desafío, creo que es el desafío más importante que me ha tocado en este año, contento con la posibilidad de de ser parte de una obra tremenda. El que no pudo ver la obra (Regreso en Patagonia), la verdad que la recomiendo porque es una obra que tiene un elenco gigante. Está Fer Dente, está Franco Masini, que son exponentes de la actuación y de la música y la comedia. Después bueno Laurita Esquivel, que tiene un camino tan hermoso, bueno, Cande Molfese, Peloni (Roberto), gente que son talentos natos y que sacan lo mejor de cada uno. Yo contento con mi rol en la obra.

— ¿Rafael?

Sí, yo soy Rafael.

— ¿Se parece a Nahuel en algo?

En todo, porque viste que es difícil, a veces por ahí este ser alguien distinto. Bueno para mí, por lo menos ese difícil, porque es la primera vez, pero me divierte mucho el papel que me tocó porque es como el papel de de llamar a un amigo y decirle venite para acá, dale, quédate tranquilo, que todo va a estar bien, entonces es ser un poco ser el salvavidas de alguien

— ¿En tus shows le dices a la gente que aplaudan por qué si no sabes cuánta gente hay?

Sí. Es un chiste que yo tengo, porque de repente cuando estamos ahí hablando con la gente y les digo buenas noches "¿cómo andan?". Viste que hay algunos que no se esperan la pregunta entonces, no contestan.

Yo para romper el hielo les digo: "Bueno, ustedes saben que como esto de levantar la mano no me funciona…(risas)". Entonces la gente tiene su aplausómetro se ríen y bueno, nada es como para romper un poco el hielo y hacer algo distinto. Un monólogo un poco más humorístico, pero que es parte de mí también, así que me encanta compartir con la gente y que también vean más allá de el artista sobre el escenario, que se den cuenta que somos de carne y hueso como ustedes, como todos y que que la pasamos bien, el escenario también.

— Sobre Universo Paralelo, canción que ganó un Gardel Mejor Canción de Cuarteto por el feat con La Konga. Es como si la canción se hubiera independizado de vos y ahora hiciera la suya por así decirlo ¿Qué significa para vos el salto que dio?

Es una hija o hijo pródigo que nació con poderes sobrenaturales y que se expande por el mundi sin decirme nada. La verdad es que estoy muy agradecido porque es una canción que ha tomado un impulso muy grande, a través de la versión con los chicos La Konga, que les mando un abrazo y que ellos siempre están ahí cerquita y acompañándome.

Universo paralelo es una canción muy linda, que con la versión cuartetera logró un carácter nuevo, distinto y claro que estoy re contento. Y con un desafío que continúa porque te aseguro que esta canción me dejó la vara bien alta.

La Konga, Nahuel Pennisi - UNIVERSO PARALELO (Official Video)

— Para mí, esta es la versión para dedicar y la otra es para dedicar bailando.

Claro totalmente una es para bailar pegaditos, así como más lento y romántico y la otra para sacarte de allí toda la bronca y cantar con todo, gritarla.

— Estuviste haciendo un feat con la Delio Valdez, de qué va La Noche ¿De qué va la canción?

La noche es una canción de amor, una canción que cuenta la historia que cualquiera puede vivir, de conocer a una persona y preguntarse y preguntarle a la noche cómo es que llegó esa persona a tu vida una canción muy linda, también no?

— Hiciste colaboraciones de cuarteto y cumbia, tenés vínculo con el rock nacional ¿te animarías a otros géneros?

Vamos a ver. Yo nunca pensé que me animaría al cuarteto y ahora estoy bailando todo, pero no sé, la música me ha sorprendido mucho mucho y espero que así siga. Quizás si me encasillo en soñar con algo por ahí es como cerrarle la puerta a otras cosas. Me gustaría hacer cuando tenga el tiempo, algún disco de música infantil, tengo un vínculo hermoso con los chicos.

Bueno, con mis hijos ni te explico, no se es algo especial, es algo único, pero me gusta escuchar a los chicos, aprender de su inocencia, de su honestidad. Los niños nos enseñan mucho, entonces veo muchos chicos que van a los teatros a verme y todavía no entiendo qué es lo que les pasa, por qué será que van y quizás tendré la respuesta si me animo a grabar un disco infantil. Y con algún otro artista que admire como Ale Sanz, también me gustaría.

Nahuel Pennisi, La Delio Valdez - La Noche (Official Video)

— Estás ahora en radio (Vale 97.5) ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa como conductor?

La verdad es que es muy divertido el contacto con la gente, intento dejar un espacio informal y de ser como soy.

— ¿Dejas consignas?

Sí, siempre dejamos un disparador o anécdota. El día de la radio conté la vez que dejé una radio en un remis y me puse a llorar como si hubiera perdido un familiar.

— ¿Cómo te preparas para el show en el Ópera?

El Ópera me tiene muy contento, es la cuarta vez que me abre las puertas. Tengo ganas de hacer un concierto distinto, dinámico, con artistas invitados y muchas sorpresas, con canciones que van a ir saliendo también y espero antes de fin año sacar algo nuevo.