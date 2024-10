Murió Ron Ely, el actor que interpretó a Tarzán en la televisión

Su papel más destacado fue en Tarzán, en la serie transmitida por NBC, es decir, que era televisiva. El personaje quedó como uno de los más recordados porque no era como los anteriores “hombres de la selva” debido a que Edgar Rice Burroughs, el creador de la serie, quiso cambiar de idea.

Ron Ely Redes sociales

Ron interpretó a un hombre educado y bien hablado que decidió renunciar a la civilización para regresar a la selva. Luego de interpretarlo por dos temporadas, tuvo pequeñas participaciones en películas como Doc Savage: The Man of Broze y programas como The love boat y Fantasy Island.

Su hija, Kristen, indicó: "Mi mayor consuelo es saber que mi padre está con mi madre y mi hermano. También es mi mayor tristeza porque los extraño tanto a todos que está grabado en mi alma (...) hasta que todos nos volvamos a encontrar". Su fallecimiento fue el 29 de septiembre y recién se dio a conocer.