Murió Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina en "Los locos Addams": las causas de su deceso

Merlina o Wednesday, nombre real del personaje, se dio a conocer hace 60 años. La pequeña Lisa interpretó el personaje que en la actualidad es un éxito en Netflix con Jenna Ortega en la piel de la malvada adolescente de los Addams.

La joven Ortega recreó el baile famoso de Loring y lo convirtió en viral en redes sociales. El original data de los años sesenta ya que la serie de Los Locos Addams vio la luz en 1964 y contó con 64 episodios.

Jenna se inspiró en las otras Merlina para crear su personaje, incluso sacando modos de la versión de Christina Ricci en cine, actriz que también es parte del elenco de Netflix.

Lisa Loring, Merlina Addams, Los Locos Addams Google

En el caso de Loring, sólo se vistió de Wednesday durante solo dos años y fue el puntapié inicial para los roles del personaje que vinieron más adelante. Incluso, volvió a ser Merlina en el film para televisión de 1977 llamado "Halloween with the New Addams Family".

Tras su deceso, fue su hija Vanessa quien dio a conocer detalles del adiós: "Se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano".

Además, Laurie Jacobson, amiga de la actriz expresó su dolor en su cuenta de Facebook. "Con gran tristeza informo el fallecimiento de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante tres días", reveló.

Lisa Loring, Merlina Addams, Los Locos Addams Google

Los Addams originales: Loring fue la última en decir adiós

Su nombre original era Lisa Ann DeCinces y había nacido el 16 de febrero de 1958 en las Islas Marshall. Tomó el nombre artístico de Lisa Loring y llegó a la televisión a los 5 años para crear su primer papel.

Loring era la última intérprete de la primera “Familia Addams” que aún estaba con vida, y era parte de todos los eventos de fans que se organizaban sobre la serie. En una de ellas fue donde confesó: "Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo. Carolyn Jones, John Astin, Homero y Morticia, fueron como padres para mí, Eran geniales".

El éxito de Merlina en Netflix

En su primera temporada en la plataforma de Netflix, la serie Merlina logró lo que se esperaba: fue un éxito total. Con el protagónico de Jenna Ortega en el papel de la hija de Morticia y Homero Addams, se ganó el corazón del público y fue furor también en las redes sociales.

Su baile icónico en TikTok e Instagram con la melodía de la canción "Bloody Mary" de Lady Gaga se convirtió en viral en un abrir y cerrar de ojos. Hasta la propia cantante hizo el baile que incluye la melodía más rápida de su sonido original.

merlina-netflix

La serie Merlina también cuenta con la participación de Christina Ricci, quien fuera la Wednesday de la versión en cine de Los Locos Addams. Se filmaron dos películas, en 1991 y 1993, y contó con Angelina Houston y Raúl Juliá como Morticia y Homero.

En la versión de Netflix los padres de Merlina son interpretados por Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán.