Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Recordado por su papel de Hesh Rabkin, comenzó a actuar recién a los 60 años, después de trabajar durante décadas como productor y director en Broadway. Su familia informó que falleció este sábado en Nueva York.

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de "Los Soprano".

El veterano actor Jerry Adler, recordado por su papel de Hesh Rabkin en Los Soprano, falleció este sábado en Nueva York a los 96 años, después de una extensa carrera como productor y director en grandes obras de Broadway antes de ponerse delante de las cámaras de cine y televisión.

Te puede interesar:

La noticia fue confirmada por su familia a través de la Riverside Memorial Chapel, una tradicional funeraria judía. Además de Los Soprano, donde apareció por seis temporadas, Adler se hizo conocido gracias a su papel secundario en The Good Wife interpretando al socio de una firma de abogados.

"La intención era contar con él solo para un episodio", confesó el productor de la serie, Robert King, en su mensaje de despedida. "Pero estuvo tan gracioso en una escena en un restaurante, gritando: '¡Dije helado, zorra estúpida!', que lo tuvimos de vuelta para seis años de Good Wife y tres años de Good Fight. Uno de nuestros colaboradores favoritos", afirmó.

Algo similar sucedió con su papel en Los Soprano. "Cuando David (Chase) iba a hacer el piloto, me llamó y me preguntó si haría un cameo de Hesh. Se suponía que sería un episodio único. Pero cuando aceptaron la serie, les gustó el personaje, y yo aparecía cada cuatro semanas", explicó Adler en 2015 al sitio Forward.

Jerry Adler, en su papel de abogado en The Good Wife.

Jerry Adler, en su papel de abogado en The Good Wife.

Su carrera como actor comenzó pasados los 60 años. Para ese momento, ya había sido productor y director de 53 obras de Broadway, incluida la producción original de My Fair Lady, y había trabajado con figuras como Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton.

Adler dejó el teatro durante la crisis de los '80 y se mudó a California, donde empezó a trabajar en producciones para televisión. "Estaba realmente entrando en el ocaso de una carrera mediocre", aseguró a The New York Times en 1992. Todo cambió cuando Donna Isaacson, directora de casting de The Public Eye (La mirada indiscreta) y amiga de una sus hijas, presintió que era la persona que necesitaba para un papel difícil de llenar.

Así comenzó una carrera como actor que duraría más de 30 años. Adler también participó en Misterio de asesinato en Manhattan, la película de Woody Allen, pero se hizo más conocido por sus trabajos en televisión: apareció en Rescue me, Loco por ti, Transparent, El ala oeste y Broad City, entre otros shows.

Incluso se dio el gusto de volver a Broadway como actor. "Lo hago porque realmente lo disfruto. Creo que la jubilación es un camino sin salida", explicó a Forward. "No sabría qué hacer si me jubilara. Supongo que si ya no me llaman, entonces me jubilaré. Mientras tanto, esto es genial", sostuvo.

