Murió el cantante de Iron Maiden que le puso la voz a los primeros dos discos

Luego, hicieron referencia a la importancia del vocalista para el éxito de la banda: "La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a encaminarnos por el camino que hemos estado recorriendo como banda durante casi cinco décadas". Vale recordar que luego de partir caminos, el artista lanzó canciones como solista y junto a las bandas Battlezone, Killers, Gogmagog, The Almighty Inbredz, Architects of Chaoz y con Dennis Stratton.

Luego, el propio líder del grupo británico decidió enviar un mensaje personal: "Es muy triste que se haya ido. Estuve en contacto con él hace poco, nos enviamos mensajes de texto sobre el West Ham y sus altibajos. Al menos siguió dando conciertos hasta hace poco, era algo que lo mantenía en marcha, estar allí siempre que podía". Desde 2015, sufrió múltiples infecciones que lo tuvieron a maltraer hasta este desenlace.

Embed - Iron Maiden on Instagram: "Monday 21st October 2024 We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di’Anno earlier today. Paul’s contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a frontman and vocalist, both on stage and on our first two albums, will be very fondly remembered not just by us, but by fans around the world. “It’s just so sad he’s gone,” comments Steve Harris. “I was in touch with him only recently as we texted each other about West Ham and their ups and downs. At least he was still gigging until recently, it was something that kept him going, to be out there whenever he could. He will be missed by us all. Rest in peace mate .” We were very grateful to have had the chance to catch up a couple of years ago and to spend time with him once more. On behalf of the band, Rod and Andy, and the whole Iron Maiden team, we extend our deepest sympathies to Paul’s family and close friends. Rest In Peace Paul."