Mundial y ficción: cómo se gestó El Gerente, basado en la promoción de Noblex

"Si Argentina no clasifica al Mundial, te quedas con la tele y te devolvemos el dinero" , prometía el anuncio de la empresa Noblex en la previa de la Copa del Mundo de Rusia 2018, ese fue el disparador de una extrovertida historia que llegó a la pantalla grande y a Paramount+, donde es la más vista: El Gerente. Su director, Ariel Winogrand, rememoró lo que fue afrontar ese desafío y reveló los detalles detrás de la filmación.

Leo Sbaraglia, sobre El Gerente: "Me engancha que la película emocione"

Winograd y Sbaraglia Winograd con Sbaraglia en El Gerente. Paramount+

— ¿Por qué decidiste ser el director de El Gerente?

Principalmente porque a partir de una reunión que tuvimos con la gente de Paramount+ nos consultaron si conocíamos la historia de lo que había pasado con el gerente de Noblex y ellos habían comprado los derechos de lo que sucedió. Nos preguntaron si nos gustaba la idea de hacer una película. Me pareció muy buena la historia real que había pasado. Después hay un desafío para hacer un film sobre eso, pero a veces hay ciertas historias que ocurrieron que creo que merecen ser contadas y ésta es una de ellas.

— La película pasa por los géneros de la comedia y el drama, e incluso se mezclan entre sí, ¿por qué no se hizo una serie?

Como serie no tengo idea qué sería, pero me parece que la historia es más cinematográfica. Hay cosas que son más de series y otras más de cine. En este caso puntual, surgió la idea de hacer una película y el desafío fue también construir una ficción a partir de un hecho real. Es un film que tiene bastante de ficción, lo que pasa es que no quiero spoilear y quitarle emoción a la realidad (risas).

— Ahí también se ve la importancia de cómo está compuesta la historia…

Había un desafío fuerte de construir una historia teniendo sólo eso, que no es poco, pero después tenés que contar una película. Nos parecía que eran sucesos guionados. Siempre vino como una propuesta de película.

— Que la película se haya estrenado exactamente un mes antes del Mundial, ¿fue casualidad?

No, fue un desafío muy grande porque la primera reunión que tuvimos fue en julio de 2021 y allí nos preguntaron si nos interesaba hacer la película. La respuesta fue que sí. Dijimos que hay que estrenarla en la fecha en la que finalmente lo hicimos: 20 de octubre. Era sí o sí ese día. Ese fue el desafío sabiendo que se venía el Mundial. Era una idea para ir calentando motores. No había guion, casting ni nada, pero se llegó a la fecha.

— ¿Hablaste con los verdaderos protagonistas de la empresa?

Sí, nosotros tuvimos contacto y lo seguimos teniendo con Marcelo Romeo, que fue el gerente de Noblex real y la verdad que fue una gran pieza de apoyo en muchos aspectos. Le mangueábamos de todo y estuvo muy a disposición. Ellos estaban muy contentos con que se esté haciendo una película sobre algo que les había pasado.

El Gerente | Tráiler Oficial | Paramount+

— ¿Los personajes en la película se condicen con los de la historia real?

"Nuestro" gerente, llamado Álvaro, no tiene mucho que ver con Marcelo. A partir de ahí tuvimos que construir un personaje completamente ficticio, una empresa ficticia. Utilizamos la marca Noblex porque nos pareció mejor usar una real a tener que salir a inventar una. Siempre hubo mucho apoyo de parte de Marcelo hacia la película.

— ¿Por qué se eligió a Sbaraglia para personalizar al gerente?

Sbaraglia es uno de los mejores actores del mundo. Veníamos de laburar con Leo antes de la pandemia. Habíamos hecho Hoy se Arregla el Mundo, que la estrenamos este año. Tuvimos una experiencia muy linda de trabajo y de amistad. Se dieron las fechas de una manera para que él pueda estar porque tenía muchísimo trabajo y hubo como un acomodamiento de agendas medio soñado para poder contar con él.

— Se nota la admiración que tenés por él.

Es que tiene una capacidad de trabajo y de pasar de la emoción del drama a la comedia de una manera muy natural. Es uno de los pilares principales de la película. Ver cómo este personaje va transformándose de ser una persona completamente planchada a ser alguien que se dio cuenta de que necesitaba una segunda oportunidad y que la llevó a cabo.

— Me dio la impresión de que una de las búsquedas de la película fue dar el mensaje de si una persona está convencida de una idea, que la haga por más de que su entorno lo rechace insistentemente, ¿fue así?

No fue buscado como "queremos inspirar", pero sí fuimos conscientes de que emocionalmente era una película que habla de las segundas oportunidades. A veces la siento como un poco antisistema, en cierta manera, desde el lugar de que a veces hay personas que están desde hace muchos años ocupando los mismos lugares y perdieron esa chispa y el deseo.

La película habla de darte una chance para la segunda oportunidad, confiar en vos, creer que a pesar de que muchas personas te pueden decir que no, alguien te puede decir que sí y ese alguien tenés que ser vos, tal vez. A veces vale la pena arriesgar cuando no hay nada que perder.

— Qué lindo debe haber sido encontrar el lugar para mostrar eso en la película.

El mensaje no fue pensado desde el principio, pero sí fue encontrado. Se fue dando el decir "che, es lindo también hablar de estos personajes de cómo es bueno a veces cambiar y salir de la zona de confort".

Winograd y Sbaraglia Sbaraglia con Winograd en la filmación de El Gerente. Instagram (@sanwino)

— Fuiste director de Hoy se Arregla el Mundo, El Robo del Siglo, entre otras ¿Qué diferencias hay entre una película basada en hechos reales y otra que no lo es?

Hay cierto atractivo en ciertas historias puntuales basadas en hechos reales, a veces la realidad supera a la ficción. Toda película fundamentada en un suceso real tiene algo de lo que pasó y que en un punto sucedió. Está basado y uno después trabaja en construir una ficción y de escribir algunas cosas que no pasaron para que tenga una narrativa cinematográfica y que sucedan cosas que no ocurrieron en la vida real.

La diferencia también está ligada en que es más fácil de instalar la película o el tema. No es lo mismo decir que una película trata de un padre y explicarla porque la historia no sucedió realmente, a decir "se trata del Robo del Siglo".

— Tiene que ver también con una cuestión de identificación, entonces.

Es que con algunas películas, la sinopsis es más rápida de explicar. Cuando son situaciones o hechos que son muy populares, también le da otro condimento porque sabés que los espectadores ya tienen un mínimo conocimiento de lo que pasó. Después te ponés a investigar y capaz te das cuenta de que no era tan así, nadie conoce tan de memoria la historia en los hechos reales.

— ¿Cómo fue el despliegue para filmar en un lugar tan icónico de la Argentina como el Obelisco?

Hubo una logística demencial para poder hacerlo. La película lo que tiene principalmente es que hay una cosa medio porteña en la historia, inclusive tanto la zona del Obelisco como parte de las locaciones, como la oficina y varios espacios. Queríamos contar con una Buenos Aires bien del Centro. Fue lindo filmar ahí y en esa pantalla al frente del Obelisco porque es una de las más icónicas que tiene la Ciudad. Nos apoyaron desde Cultura.

— ¿Cuánto tiempo les llevó filmar allí?

Hubo que hacer 17 cortes y solamente nos dieron 4 horas. Fue en un feriado. Encima se largó a llover y tuvimos que parar. Ahí trabajamos con un scouting, que es un equipo técnico que piensa la película y dónde filmar tal escena. Surgió la idea de hacerlo ahí.

Fue una escena muy emocionante porque fue muy de verdad. Cuando uno filma los partidos se produce que ves los goles y te emocionas. Es como que se vuelve a vivir lo que pasó.

Backstage El Gerente El detrás de cámara de la película. Instagram (@sanwino)

— En la película se entremezcla la comedia y la tragedia ¿Fue difícil mezclar esos dos géneros? Hay películas en las que el género está mucho más claro y hasta es indiscutible.

Uno no lo piensa como “che, voy a hacer una película de tal género”. La categoría que amo y a la que me dedico es la comedia, después puede haber diferentes tipos. La comedia más linda es cuando para el espectador es eso pero para el protagonista una tragedia. En El Gerente es realmente dramático y trágico lo que le pasa al protagonista y a partir de ahí surge la comedia.

— El famoso “se hace sobre la marcha”…

La emocionalidad surge a partir de la historia, no es que uno dice “quiero hacer una comedia emocional”, no se piensa así, sino que se va construyendo a partir del proceso de escritura, de pensar qué tipo de película queremos hacer.

Este fue un trabajo muy en conjunto con los productores, con Nathalie Cabirón, Axel Kuschevatzky, Guillermo Borensztein, la gente de Paramount+. Fue un trabajo muy en conjunto, de saber qué película queríamos hacer, entonces eso fue muy gratificante. Al final hubo como una sorpresa de decir “che, pero esto era una comedia”, “che, pero esto es triste”. Eso estuvo bueno.

La promoción de Noblex para el Mundial de Rusia 2018

Con una imagen, la famosa empresa anunció su promoción para la última Copa del Mundo y dejó a todos con la boca abierta:

Anuncio Noblex

La sorprendente promoción de Noblex para el Mundial Qatar 2022

Para la Copa del Mundo de Qatar, la empresa lanzó una nueva publicación que sorprendió a todos: "Comprando el domingo 30 de octubre de 2022 alguno de los televisores Noblex que participan de la Promo Paga Dios, y cargando los datos de la factura de tu compra hasta 10 (diez) días hábiles después de realizada la misma, se te devolverá el precio abonado por la compra del producto, en caso de que la Selección Argentina de Fútbol Masculino resulte ganadora de la Copa del Mundial de la FIFA 2022".

También, se agregó que los televisores que forman parte de la promoción son los Smart TV 4K de 65 y 75 pulgadas.

Promo Paga Dios - NOBLEX

Según el sitio de la empresa, el Smart TV 4K de 65 pulgadas cuesta $325.000, mientras que el de 75 tiene un valor de $445.000, lo que significa una enorme apuesta de la compañía ya que perdería muchísimo dinero por su promoción si la Selección gana el Mundial Qatar 2022.